Die Mobilitätswoche findet in Puchheim unter dem Motto "Heute - Morgen - Puchheim" statt, dazu sind mehrere Aktionen und Veranstaltungen geplant. Im Rahmen der EMW wird die Wanderausstellung des Verkehrsclubs Deutschland zum Thema "Heute - Morgen - 2050" gezeigt. Die Ausstellung kann von Montag, 16. September, bis Sonntag, 22. September, im Alten Schulhaus und am Donnerstag, 26. September, Freitag, 27. September, und Sonntag, 29. September, im Rathaus besucht werden. Geöffnet ist die Ausstellung über nachhaltige Mobilität in der Alten Schule täglich von elf bis 15 Uhr, die Eröffnung ist am Montag um 13 Uhr. Im Rathaus ist sie am Donnerstag von 7.30 bis zwölf Uhr und 15 bis 18.30 Uhr, am Freitag von 7.30 bis zwölf Uhr und am Sonntag während des Puchheimer Ökomarktes von elf bis 17 Uhr offen für Besucher. Die Finissage der Wanderausstellung findet am Samstag, 21. September, von 14 Uhr an statt.

Der Umweltbeirat thematisiert in seiner Sitzung am Dienstag, von 19.30 Uhr an passenderweise die Mobilitätsstationen im Landkreis, an denen verschiedene Verkehrsmittel wie Bus, Fahrrad und (Carsharing-)Auto sinnvoll verknüpft werden sollen. Der ADFC bietet eine etwa 30 Kilometer lange Feierabendradtour an. Der Treffpunkt ist am Mittwoch, 18. September, um 17 Uhr an der Alten Schule. Am Donnerstag, 19. September, beschäftigen sich die Teilnehmer einer Podiumsdiskussion in der Alten Schule von 19 Uhr an mit der Frage "Vorbild Kopenhagen - Was lässt sich von Europas Fahrradhauptstadt lernen?" Die Diskussion und der Ideenworkshop mit Vorschlägen für ein fahrradfreundliches Puchheim finden unter der Moderation von Bürgermeister Norbert Seidl statt.

Zum weltweiten Parkingday am Freitag, 20. September, werden in Puchheim von neun Uhr an mehrere Parkplätze temporär umgestaltet. Das Mobilitätsfest "Heute - morgen - Puchheim" am Sonntag, 22. September, in der Alten Schule beginnt mit einem Vortrag zur Mobilitätswende von elf Uhr an. Von zwölf Uhr an folgt die Siegerehrung des Stadtradelns, dabei wird auch eine Spende an den Fahhradklub ADFC überreicht. Um 13 Uhr startet eine Radrundfahrt des ADFC und die Wanderung "G'schichtspfad d'Buachhamer".

Weiterer Bestandteil des Mobilitätsfests ist eine Mikromesse zum Thema Ökostrom für E-Mobilität.