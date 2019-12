Die Eltern der Schulkinder in Puchheim können auch in der dunklen Jahreszeit ihre Kinder bedenkenlos zu Fuß oder mit dem Schulbus in die Schule schicken. Die Stadt stattete mit Hilfe einer Spende der Komm-Energie die Schulweghelfer mit neuen leuchtenden Sicherheitskellen aus, damit sie von den anderen Verkehrsteilnehmern noch besser gesehen werden. Vertriebsleiter Konrad Schneller und Bürgermeister Norbert Seidl übergaben am Gernerplatz die neuen LED-Sicherheitskellen an die Schulweghelferinnen und -helfer. Karl-Heinz Theis, Vorsitzender des Deutschen Kinderschutzbundes Kreisverband Fürstenfeldbruck, dem Trägerverein der Schulweghelfer, und die beiden Koordinatoren Margaretha und Peter Ladstätter bedankten sich im Namen der Helfer, die dafür sorgen, dass die Puchheimer Schüler morgens und mittags auch in der dunklen Jahreszeit sicher über die Straße kommen. Seidl lobte die Schulweghelfer: "Weil sie bei Wind, Regen, Schnee und Kälte an Straßen und Kreuzungen im Einsatz sind, ist auch heuer kein schwerwiegender Schulwegunfall passiert."