29. April 2019, 21:22 Uhr Puchheim Kulturzentrum feiert Jubiläum

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1999 prägt das Puchheimer Kulturzentrum das Ortsbild der Kommune. Mit einer Foto-Ausstellung über dieses ungewöhnliche Gebäude startet das Puc in nun in einen Festmonat zum 20-jährigen Bestehen. Eröffnet wird die Ausstellung mit den Aufnahmen von Oliver Jaist am Donnerstag, 2. Mai, von 19 Uhr an. In der Ausstellung wird das einzigartige Konzept, das hinter dem Kulturhaus steckt, neu aufgearbeitet. Zu sehen ist die Bilderschau dann bis zum Sonntag, 2. Juni, jeweils zu den Öffnungszeiten des Kulturamtes.