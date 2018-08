20. August 2018, 21:56 Uhr Puchheim Klimaschützer Helmut Müller ist tot

Viele Jahre lang hat sich Helmut Müller für Umwelt- und Naturschutz und die Energiewende eingesetzt - bei den Unabhängigen Bürgern Puchheim (UBP), der Puchheimer Solardach GbR, dem Verein Ziel 21, dem Bund Naturschutz und im Umweltbeirat. Am 16. August ist er im Alter von 79 Jahren gestorben. In den frühen 1980er-Jahren kam der Ingenieur Müller mit seiner Familie nach Puchheim. Dort fand er zu einer Gruppe umwelt- und friedensbewegter Puchheimer, aus denen die UBP wurde. Dort war Müller fast 35 Jahre lang Kassier.

Seinem Engagement ist es den UBP zufolge zu verdanken, dass 2003 die Bürgersolaranlage auf dem Dach der Mittelschule installiert wurde. "Ohne Helmut Müller hätte es diesen Markstein der Puchheimer Energiewende nicht gegeben", teilt Fraktionssprecher Reinhold Koch mit. Für seinen bürgerschaftlichen Einsatz und seine Verdienste um den Umweltschutz wurde Müller 2012 mit der Puchheimer Bürgermedaille ausgezeichnet.

Auch beim Energiewendeverein Ziel 21 sei Müller "von der ersten Stunde an ein wichtiger Vordenker" gewesen, würdigt dessen stellvertretender Vorsitzender Max Keil. Schon in den 1990er-Jahren setzte er im "Brucker Sonnenland" Zeichen. Er sei trotz immer wieder auftretender gesundheitlicher Probleme ein "unermüdlicher Mitarbeiter in den Fachbereichen Photovoltaik, Bioenergie und Mobilität gewesen. "Wir verlieren mit ihm einen angenehmen Mitstreiter und einen guten Freund", so Keil. "Er hinterlässt eine große Lücke." Müller war konsequent: Viele Jahre fuhr er laut Koch mit dem Fahrrad zu seinem Arbeitsplatz in München-Sendling. Das Aus für das Geothermie-Projekt in Puchheim durch einen Bürgerentscheid traf ihn tief.

Müller hinterlässt seine Frau und drei erwachsene Kinder. Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 22. August, am Friedhof Schopflach, Puchheim statt. Sie beginnt um 13 Uhr.