12. Juni 2019, 21:48 Uhr Puchheim Jugendbeiräte gesucht

Die Wahl des Puchheimer Jugendbeirats steht wieder an. Denn am 30. September endet die zweijährige Amtsperiode des aktuellen Beirats. Das teilt die Stadt mit. "Das Gremium ist die gewählte Interessenvertretung und das Sprachrohr der Jugendlichen in der Stadt", heißt es in der Pressemitteilung. Es bietet Puchheimer Jugendlichen die Chance, für Gleichaltrige in der Stadt etwas zu bewegen. In der Vergangenheit konnte sich der Jugendbeirat unter anderem bei der Planung von Sportplätzen, Skater-Anlagen und Spielplätzen, aber auch bei der Ideenfindung zur Gestaltung der neuen Stadtmitte einbringen. Im Rahmen der von der Stadt angestrebten Auszeichnung als "kinderfreundliche Kommune" sei die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen bei kommunalen Prozessen ebenfalls ein wichtiges Kriterium. Wer Interesse hat, wird gebeten, sich bis spätestens Dienstag, 30. Juli, an Florian Lux, Jugendzentrum Stamps Puchheim, Adenauerstraße 2, Telefon 089/80908705 oder E-Mail juz@puchheim.de, zu wenden.