An der Realschule Puchheim ist am Donnerstag in Teilen die Heizung ausgefallen. Die Zehntklässler durften deshalb zu Hause bleiben. Da der Schaden noch nicht behoben ist, bekommen nach Auskunft der stellvertretenden Schulleiterin, Christine Heimann, an diesem Freitag die achten Klassen frei. Betroffen sind 17 Klassenzimmer im sogenannten B-Bau. Die übrigen Bereiche der Schule können beheizt werden. Nicht betroffen ist das nebenan befindliche Gymnasium. Bei Bauarbeiten im Zusammenhang mit dem Neubau der beiden Turnhallen auf dem Schulgelände waren eine Heizungs- und eine Löschwasserleitung beschädigt worden. Die Schule informiert unter www.rs-puchheim.de über den aktuellen Stand.