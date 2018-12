12. Dezember 2018, 22:08 Uhr Puchheim Gemeinsames Singen

Das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern auf öffentlichen Plätzen ist bereits in vielen umliegenden Gemeinden zur Tradition geworden. Der Liederkranz möchte diese Tradition deshalb auch in Puchheim fortführen und am Samstag, 15. Dezember, von 17 Uhr an im Pfarrsaal Sankt Josef mit möglichst vielen Besucher vertraute Advents- und Weihnachtslieder singen. Für eine vorweihnachtliche Stimmung sorgen der Chor mit Liedern aus Bayern und aller Welt, sowie das Ehepaar Schenkel, das die Veranstaltung künstlerisch begleitet. Der Eintritt ist frei.