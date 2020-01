Verletzungen an den Beinen und einen Schock hat eine 76 Jahre alte Fußgängerin am Samstag bei einem Verkehrsunfall in der Rainerstraße in Puchheim erlitten. Verursacht hatte den Unfall laut einem Bericht der Polizei ein 50 Jahre alter Autofahrer, der gegen 18 Uhr mit seinem Wagen von der Lochhauser Straße in die Rainerstraße abbog und dabei die Frau übersah, die gerade die Straße überquerte. Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.