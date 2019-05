12. Mai 2019, 21:54 Uhr Puchheim Fünfjähriger lügt die Feuerwehr an

Ein fünf Jahre alter Bub hat der Feuerwehr einen Streich gespielt. Am Samstagabend gegen 21.15 bekam er das Mobiltelefon seiner Mutter in die Hand, wählte den Notruf und berichtete von einem angeblich brennenden Fahrzeug im Gewerbegebiet. Weder die 20 Feuerwehrleute noch die Polizisten konnten dieses finden. Noch während des Einsatzes folgte der nächste Notruf: diesmal brenne es an der Kennedystraße. Auch dort entpuppte sich dies als Fehlalarm. Es stellte sich heraus, dass der Puchheimer Dreikäsehoch sich einen Spaß erlaubt hatte, der seine Eltern teuer zu stehen kommen könnte. Es wird geprüft, ob diese den einstündigen Einsatz bezahlen müssen.