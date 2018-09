9. September 2018, 11:49 Uhr Puchheim Feuer in Planie-Hochhaus

Brennender Einkaufskorb löst Großeinsatz der Feuerwehren aus

Ein in Brand geratener Einkaufskorb ist die Ursache eines Großeinsatzes von Feuerwehren aus dem Landkreis in Puchheim gewesen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Bewohner eines zehnstöckigen Hochhauses in der Adenauerstraße am Freitagabend um etwa 21.15 Uhr im Treppenhaus Brandgeruch. Die zu Hilfe gerufene Feuerwehr aus Puchheim konnte die Flammen in einer Wohnung zwar rasch löschen, doch da in dem Haus mehr als 200 Personen wohnen, wurde eine Vielzahl von Feuerwehren in die Adenauerstraße gerufen. Um mögliche Verletzte zu versorgen, rückten zudem drei Notärzte und fünf Sanitätsfahrzeuge an. Die Gröbenzeller Polizei konnte die Brandursache ermitteln. Eine Bewohnerin hatte eine Wasserpfeife mit einer Plastiktüte bedeckt. Da die Pfeife noch heiß war, schmolz das Plastik und setzte den Einkaufskorb in Brand. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Eine Gefahr für umliegende Häuser oder Anwohner bestand laut Polizei nicht. Zur Schadenshöhe machte die Inspektion in ihrem Bericht keine Angaben.