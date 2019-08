1. August 2019, 13:40 Uhr Puchheim Festnahme in der Kirche

Trickdiebin will von Rentnerin 4800 Euro ergaunern

Beim Versuch, eine Rentnerin um ihr Erspartes zu bringen, ist eine Trickdiebin der Germeringer Polizei ins Netz gegangen. Die Rentnerin aus Puchheim fiel zunächst auf die 24 Jahre alte Diebin herein, half dann aber der Polizei, die junge Frau festnehmen zu können. Laut Bericht der Inspektion traf die 75 Jahre alte Rentnerin am frühen Dienstagnachmittag in der Lochhauser Straße auf die Diebin. Von der wurde sie angesprochen. Dabei erzählte die junge Frau, dass sie Mietschulden habe, diese aber aufgrund einer finanziellen Notlage nicht begleichen könne. Die zunächst gutgläubige Rentnerin zeigte sich bereit zu helfen, ging zu ihrer Bank, hob von ihrem Konto 1200 Euro - die Summe der angeblichen Mietschulden - ab und übergab das Geld der 24-Jährigen, die vor der Bank wartete.

Die sah nun wohl eine Chance gekommen, von der 75-Jährigen noch mehr Geld ergaunern zu können. Also vereinbarte sie eine weitere Geldübergabe. Diesmal sollten es gleich 3600 Euro sein. Übergabeort sollte pikanterweise eine Kirche in Gröbenzell sein. Dorthin kam die Rentnerin am nächsten Tag auch. Allerdings hatte die Frau aus Puchheim mittlerweile Verdacht geschöpft und die Polizei informiert. Die beiden Frauen trafen sich in der Kirche, statt einer weiteren Geldübergabe kam es jedoch zu einer Festnahme. Die 24-Jährige reagierte nach Angaben der Polizei völlig verdutzt, sie hatte sich wohl darauf verlassen, dass ihr Trick erfolgreich ist. Empört sprach sie die Rentnerin aus Puchheim an und nannte sie beim Vornamen. Die festgenommene Frau hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Sie musste die Nacht auf Donnerstag in einer Zelle der Germeringer Inspektion verbringen. Am Donnerstag wurde sie im Verlauf des Vormittags dem Haftrichter in München vorgeführt.