20. Dezember 2018, 22:13 Uhr Puchheim Einbrecher scheitert an Sicherheitstür

An der Sicherheitstüre einer Wohnung ist am Mittwoch ein Einbrecher gescheitert. Wie die Polizei berichtet, versuchte ein Unbekannter in der Zeit zwischen 10 und 18.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bäumlstraße in Puchheim mit einem Brecheisen eine der Wohnungstüre aufzuhebeln. Bei der Spurensicherung stellte die Polizei fest, dass die Eingangstüre zum Mehrfamilienhaus aufgehebelt worden war. An beiden Türen entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wegen der brachialen Vorgehensweise geht die Polizei davon aus, dass bei dem Einbruchversuch ziemlicher Lärm verursacht wurde. Hinweise zur Aufklärung erbittet die Polizeiinspektion Gröbenzell unter Telefon 08142/595 20.