6. August 2019, 22:10 Uhr Puchheim Die Sorgen der Schulhausfreunde

Nicht ganz zufrieden ist die Bürgerinitiative "Freunde des Alten Schulhauses in Puchheim-Bahnhof" mit dem Ergebnis des Realisierungswettbewerbs für den Neubau der Ortsmitte. Aufgabe war es, für das Ensemble aus den drei Neubauten für Stadtbibliothek, Musikschule und Volkshochschule Lösungen zu entwickeln. Die beiden Sieger würden zwar in ihren Entwürfen das alte Schulhaus als eigenständiges und zumindest gleichberechtigtes Gebäude stehen lassen, lobt die Gruppe, findet aber keinen Preisträger "in allen Punkten für sich alleine überzeugend". Die Schulhausfreunde bemängeln, dass der erste Preis durch die Anordnung der Gebäude und die Beschränkung auf ein kleines Baufeld zwischen den Wegen zur Adenauerstraße einen Rahmen vorgebe, der nicht genügend Raum lasse, um Platz oder Hof auszubilden. Es bliebe nur eine "unangenehme Resthoffläche ohne Aufenthaltsqualität zwischen den Gebäuden" übrig. Probleme in Bezug auf Belichtung, Belüftung, Brandschutz und Lärm seien damit vorprogrammiert. Die Schulhausfreunde schlagen deshalb vor, Elemente aus beiden Entwürfen zu kombinieren. Die Initiative hatte sich formiert, als CSU und SPD im Zuge der Diskussion um die Ortsmitte vorschlugen, das alte Schulhaus abzureißen und dort ein neues großes Rat- und Bürgerhaus zu errichten.