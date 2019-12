Am Tag nach dem Großbrand in einer Lagerhalle an der Augsburger Straße in Puchheim geht die Suche der Polizei nach der Ursache des Feuers weiter. Brandfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck gehen nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt nicht von einer Brandstiftung aus. Damit bekommt

die bereits am Donnerstag vom Besitzer geäußerte Vermutung Bedeutung, es könne sich um einen technischen Defekt handeln. Bei dem Brand war sehr hoher Sachschaden entstanden, in der Halle waren unter anderem Oldtimer abgestellt. In der kommenden Woche wollen sich Gutachter des Landeskriminalamtes die Halle ansehen, um die Brandursache aufzuklären.