Wer wissen will, warum sich Martin Schönlebens Betrieb den Ruf einer "Kultbäckerei" erworben hat, muss nur auf seine Homepage gehen und wird unzweifelhaft wehmütig ermessen, was nicht nur den Puchheimern bald verloren gehen wird. Im Internet dokumentiert sich wunderbar, dass der gelernte Konditormeister "gerne ständig etwas Neues ausprobiert", wie er sagt, und dabei vor Kreativität nur so strotzt. Kaum ein globales oder regionales Ereignis, das er nicht mit einer besonderen Backkreation begleitet, ja oftmals versüßt hat. Ein kleiner Auszug aus den vergangenen Jahren: Die US-Präsidentenwahl krönte er mit den Lieblingscookies der Trumps und Clintons. Dem neu gewählten Fürstenfeldbrucker Bürgermeister backte er ein Brot mit dem Wappen der Kreisstadt. Und die Gegner der Deutschen bei Fußballweltmeisterschaften würdigte er mit Gebäck aus deren Land wie Butterplätzchen mit Walnüssen namens "Hup Toh Soh" aus China bei den Frauen oder den mexikanischen Damenringen "Rosquitas de Damas" bei den Herren. Abgerundet wird das kreative Oeuvre durch Bücher, im jüngsten "Heimat - Das Backbuch" findet sich für jeden Feiertag Gebackenes und dessen Geschichte.

Aber die Liebhaber, und von denen gibt es weit über Puchheim hinaus viele, dieser geradezu weltumspannenden kulinarischen Einfälle müssen sich darauf einstellen, dass sie sich wohl bald in Verzicht üben müssen: "Wir machen nicht morgen zu", bekräftigt Schönleben zwar, aber für Café, Laden und Backstube in der Lagerstraße sucht er einen Nachfolger. Vom Rentenalter sind der 57-Jährige und seine drei Jahre ältere Ehefrau, die sich um den Laden kümmert, noch ein wenig entfernt, aber der Konditor handelt vorausschauend: "Wir wollen nicht einmal gezwungen werden, schnell jemanden finden zu müssen." Damit geht eine Familientradition zu Ende: Der Großvater hatte eine Bäckerei in Lochhausen, der Vater zog Anfang der Siebzigerjahre nach Puchheim um. Die vierte Generation wird es aber nicht mehr geben. Schönlebens Sohn hat zwar Konditor gelernt, entschied sich dann aber für Journalismus und ist heute Kommunikationsmanager in Hamburg. Die Tochter ist Make-up-Artist geworden.

Einen Nachfolger zu finden, wird wohl nicht ganz leicht werden. Im Landkreis schwindet bekanntlich die Zahl der Backbetriebe, gerade einmal 14 sind es noch, die in der Innung organisiert sind. Die doppelte Anzahl war es 1994, fast alle existieren zwar noch, aber nur mehr als Aufback-Filialen. Selbst von dem Zeitpunkt an, an dem sich ein geeigneter Interessent meldet, rechnet der Puchheimer mit gut einem halben Jahr, bis alles abgewickelt ist.

Für seine Kunden wird das beruhigend sein, denn zumindest in der kommenden Weihnachtszeit werden sie sich neben dem gewohnt großen Tortensortiment an der geradezu unfassbaren Auswahl erfreuen können: 60 Sorten Plätzchen backt Schönleben, der angesichts dieser Zahl zurecht selbstbewusst feststellt: "So viel backt nirgendwo einer." Im Übrigen ist es gerade das kleine Gebäck, das Schönleben in jeder Hinsicht am liebsten ist: "Hier kann man das ganze Spektrum der Konditorei nutzen." Und schließlich mag er unter den Süßwaren Plätzchen am meisten: "Ich esse gerne Süßes", bekennt der Puchheimer Konditor, "aber nur, wenn es etwas Kleines ist".

Wer an einem eigenständigen Backbetrieb samt Laden und Café interessiert ist, kann sich an Martin Schönleben wenden. Er ist unter der Telefonnummer 089/80 16 56 erreichbar.