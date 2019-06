30. Juni 2019, 22:17 Uhr Puchheim 20-Jähriger auf Zerstörungstour

In alkoholisiertem Zustand hat ein 20-Jähriger am frühen Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr in Puchheim in der Allinger Straße sieben geparkte Fahrzeuge und einen Blumenkasten beschädigt. Ein Anwohner beobachtete den Mann dabei, wie er gegen die Scheinwerfer eines Autos trat, rief dann die Polizei und verfolgte den Täter zu Fuß. Die eintreffenden Beamten brachten den aus dem Landkreis stammenden 20-Jährigen zur Ausnüchterung in die Germeringer Inspektion. Der Schaden beträgt 1650 Euro.