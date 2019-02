17. Februar 2019, 21:53 Uhr Prozess am Amtsgericht Mit falschem Fünfziger bezahlt

Zwei junge Männer werden zu Dauerarrest und Öko-Stunden verurteilt - wo das Geld herkam, bleibt unklar

Von Ariane Lindenbach, Fürstenfeldbruck

Für zwei junge Männer aus Germering hat ein Abend im Münchner Club "Neuraum" anders geendet als geplant: bei der Polizei. Sie hatten in dem Club mit einem falschen 50-Euro-Schein bezahlt - und flogen auf. Nun, ein paar Monate später, sitzen die einstigen Freunde, 19 und 20 Jahre alt, auf der Anklagebank des Jugendschöffengerichts in Fürstenfeldbruck. Sie geben zu, mit dem falschen Fünfziger bezahlt zu haben, entschuldigen sich und der Jüngere zahlt den Bardamen hundert Euro Schadenersatz. Den Älteren verurteilen die Richter zu zwei Wochen Dauerarrest. Er hatte den Schein besessen und den Jüngeren überredet, damit zu zahlen. Der Jüngere muss ein Öko-Wochenende ableisten.

Die jungen Männer, die voriges Jahr ihr Abitur gemacht haben, sitzen in hellen Hemden neben ihren Verteidigern; die Eltern verfolgen die Verhandlung. Die Berichte der Jugendgerichtshilfe werden später den Eindruck stabiler Verhältnisse bestätigen. Die Anklage lautet auf in In-Verkehrbringen von Falschgeld in Mittäterschaft. Dem 20-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft vor, den Schein selbst gefälscht zu haben. Überdies wurde er bei einem Oktoberfestbesuch wenige Monate später mit Amphetamin erwischt, was ihm als Besitz von Betäubungsmitteln angelastet wird.

Die Auswertung von Laptop und Smartphone des 20-Jährigen erbrachte keinen Nachweis, dass er das Falschgeld im Darknet erworben hatte. Doch die Fahnder fanden auf den Festplatten entsprechende Suchbegriffe. Das ist zwar nicht strafbar, aber es wirft ein merkwürdiges Licht auf den Angeklagten. Er erklärte, er wissen nicht mehr, wie er an das Geld gekommen sei. Hinzu kommt, dass er den jüngeren Freund überredete, die Getränke zu holen. Wie der 19-Jährige in der Verhandlung sagt, hatte ihn sein Kumpel darüber aufgeklärt, dass er mit Falschgeld zahlen solle. Das Amphetamin habe er nur für einen Freund aufbewahrt, behauptet der 20-Jährige. Dessen Namen will er nicht verraten. "Ich habe wirklich nichts mehr mit Drogen zu tun, seit ich vor drei Jahren schon einmal hier war", beteuert der Angeklagte. Sein Verteidiger legt einen negativen Drogentest vom Dezember vor. Auf die Frage, wie es mit der Schadenswiedergutmachung aussehe, erklärt der 20-Jährige, sie hätten das miteinander abgesprochen und würden das untereinander klären. Als aber kurz darauf die beiden jungen Frauen von der Neuraum-Bar eintreten, ist es der 19-Jährige, der aufsteht, sich entschuldigt und ihnen zwei 50-Euro-Scheine in die Hand drückt. Der 20-Jährige bleibt passiv.

"Dass er nicht weiß, woher er den Schein hat, halte ich für fraglich", sagt die Staatsanwältin. Nur mangels Beweisen rücke sie bei dem 20-Jährigen vom Vorwurf der Geldfälschung abrückt. Sie beantragt für ihn zwei Wochen Dauerarrest, für den 19-Jährigen eine Woche. Die fast gleiche Bestrafung bei unterschiedlichen Tatbeiträgen findet der Verteidiger des Jüngeren ungerecht. Der 20-Jährige habe Tage oder Wochen gehabt, über den Umgang mit dem Falschgeld nachzudenken; sein Mandant nur wenige Sekunden. Er fordert einen deutlichen Unterschied bei der Bestrafung. Dem folgen die Schöffen mit ihrem Urteil. Die Worte der Richterin zeigen, dass das Gericht dem 20-Jährigen nur bedingt Glauben schenkt. Sie hält es für möglich, dass er das Amphetamin für sich selber aufbewahrt hat. Auch die Beteiligung an der Schadenswiedergutmachung zweifelt sie an: "Sonst wäre er hier sofort aufgesprungen."