14. Oktober 2018, 15:08 Uhr Prominente Wahlkampfhilfe Harvard - Frankfurt - Germering

Der früherer Bundesaußenminister Sigmar Gabriel macht Station in der Stadthalle. Er bringt sein neuestes Buch mit, das mehr Verantwortung in ungewissen Zeiten einfordert. Das passt wunderbar für die SPD

Von Stefan Salger, Germering

Man muss ein paar Treppen hochsteigen, um in den Amadeussaal der Germeringer Stadthalle zu gelangen - oder sich mit dem Aufzug nach oben tragen lassen. Am Samstagabend unterschreibt der frühere Bundesaußenminister und SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel vor dem Saal im Goldenen Buch. Dann geleiten ihn die Bundestagsabgeordneten Michael Schrodi und Florian Post sowie die beiden Bodyguards des Bundeskriminalamts auf die Bühne, wo ihn SPD-Ortsvorsitzender Christian Gruner begrüßt. Am Rednerpult hängt ein Plakat "Sigmar Gabriel - Peter Falk - Eintritt frei".

Tags zuvor gewann hier die Reinkarnation des King of Rock'n' Roll die Herzen der Besucher im ausverkauften Saal: Presley-Double Shawn Vegvary hatte mit "Return of Elvis" sein Abschiedskonzert in Germering gegeben - um in der Garderobe jenen Abschied gleich wieder in Frage zu stellen. Es gibt Parallelen, auch wenn die Zeiten, in denen Gabriel King der SPD war, vorbei sind und der Saal nicht ausverkauft ist, sondern mit etwa 150 Zuschauern lediglich zu zwei Dritteln gefüllt ist. Aber auch Gabriel ist ein Showman, der den Ton zu treffen vermag und mit Humor gesegnet ist. Und er versucht sich ebenfalls an einer Wiederbelebung: nicht der von Elvis - der SPD.

Den 59-Jährigen aus Goslar hat es nicht nach Germering verschlagen, weil er hier sein Herz verloren hat, sondern weil in Bayern Wahlkampf ist. Und weil, wie Landtagskandidat Peter Falk einräumt, Germering vom Flughafen schnell erreichbar ist und sich damit Harvard - Frankfurt - Germering - Boston fast mit einem Tagestrip machen lässt. Im Vorbeigehen signiert Gabriel noch ein gutes Dutzend Ausgaben seines neuen Buchs, das er ein paar Stunden zuvor auf der Buchmesse vorgestellt hat. Es widmet sich der "Zeitenwende in der Weltpolitik" und empfiehlt "mehr Verantwortung in ungewissen Zeiten".

Mehr Verantwortung zu übernehmen, das empfiehlt Gabriel in dem von Zweitstimmenkandidat Christian Winklmeier moderierten Gespräch auch der SPD. Die sitzt unten und staunt ob der offenen Worte - so auch Germerings Alt-OB Peter Braun, Fraktionschef Robert Baumgartner und die altgedienten Genossen Helmut Ankenbrand und Centa Kessler. Auf der Bühne ist man per du, sitzt als Schicksalsgemeinschaft ums rote Bistrotischchen und öffnet solidarisch die kleinen roten Verpackungen mit den roten Gummibärchen, in die sich wundersamerweise auch FDP-gelbe Artgenossen eingeschlichen haben.

Gabriel geht überraschend deutlich mit den Genossen ins Gericht und rügt diese dafür, die eingefahrenen Gleise nicht verlassen zu wollen und es hinzunehmen, dass einstige Wähler von der Fahne gehen und sich sogar bei der AfD einreihen. Nach Schätzungen betrifft das bundesweit 400 000 Menschen. Sich darauf zu beschränken, AfD-Anhänger, die sich offen zur Gewaltanwendung gegen Flüchtlinge bekennen, an den SPD-Infoständen wegzuschicken, wie dies Christian Winklmeier jüngst getan hat, das ist Gabriel "zu einfach". Die SPD müsse wieder die Partei werden, die auch Menschen ohne Abitur und Studium mitnimmt, die dafür sorgt, dass Krankenhäuser und Polizeiinspektionen und Gerichte in den Kleinstädten bleiben und ewig lange Verwaltungsverfahren eindämmt. Da habe man Fehler gemacht. Nun müsse die SPD den Menschen beweisen, dass sie willens sei, dies wieder zu korrigieren, sich wieder tiefer in die Gesellschaft zu verwurzeln - und sich Gedanken zu machen, wie man die Leute zurückholt, die keine Rechtsradikalen sind. Dazu gehöre auch eine ehrliche Debatte über Schwierigkeiten bei der Aufnahme von Flüchtlingen - "da haben wir bisher manchmal Schiss einfach gehabt".

Nach einer Stunde und 20 Minuten strebt Gabriel dem Fahrstuhl zu, der ihn - wie es zur aktuellen Stimmung in der SPD passen mag, fast im freien Fall Richtung Tiefgarage rauschen lässt. Abflüge werden heute für ihn nicht mehr verschoben. Gabriels Weg führt am Tisch mit seinen Büchern vorbei. Er ahnt nicht, dass dahinter eine Leidensgenossin sitzt: Katrin Schmidt von der Buchhandlung Lesezeichen. Sie ist Stadträtin der CSU.