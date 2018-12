18. Dezember 2018, 22:04 Uhr Pro mehr Parkplätze Alltagsmittel Auto

Es ist unrealistisch, dass alle Mitarbeiter des Landratsamtes mit Bus oder Bahn zur Arbeit kommen

Von Heike A. Batzer

Ja, das Fürstenfeldbrucker Landratsamt liegt nicht allzu weit vom Brucker S-Bahnhof entfernt, und der Bus hält direkt vor der Haustür. Alle könnten also mit dem öffentlichen Personennahverkehr kommen, mit dem Fahrrad sowieso oder auch zu Fuß. Dass alle das tun, ist unrealistisch. Ein Amt mit Publikumsverkehr muss auch mit dem Auto erreichbar sein. Und deshalb braucht das Amt auch weitere Parkplätze, weil die vorhandenen schon lange nicht mehr ausreichen. Noch ist die öffentliche Verwaltung nicht so weit, dass alle Vorgänge online von den Bürgern erledigt werden und so Fahrten in die Ämter überflüssig machen können. Noch ist die Vernetzung der einzelnen Verkehrsmittel nicht so weit, als dass der private Pkw überflüssig sein könnte. Auch manche Beschäftigte sind darauf angewiesen, ihr Fahrzeug direkt am Arbeitsplatz abstellen zu können, weil sie anschließend ihre Kinder abholen oder größere Einkäufe erledigen müssen. Der Alltag vieler berufstätiger Menschen ist eng getaktet, das Auto hilft, Termine und Zeitpläne einzuhalten.

Es wird deshalb auf lange Sicht ein nützlicher Begleiter des Menschen bleiben, wenn sich auch seine Antriebsart hin zu mehr Umweltfreundlichkeit in Zukunft ändern wird. All diese Autos müssen irgendwo abgestellt werden. Den Eindruck zu erwecken, am Landratsamt würde dafür besonders schützenswerte Natur geopfert werden, geht indes an der Realität vorbei. Es wird dort einfach nachverdichtet.