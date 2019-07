25. Juli 2019, 21:46 Uhr Projekt Schüler machen Politik

Puchheimer Gymnasiasten schlüpfen in die Rollen von Stadträten

Von Marisa Gierlinger, Puchheim

"Zur Erinnerung: Ihr seid jetzt in der Rolle der Stadträte und Stadträtinnen", geht Isabella Gürtler vom Kreisjugendrat kurz vor Beginn noch einmal die Etikette durch. "Rederecht hat jeder von euch. Wenn euch das Wort nicht erteilt wird, ist jeweils der Vorsitzende gefragt." An der heutigen Stadtratssitzung soll alles stimmen und möglichst realitätsgetreu sein: vom Sitzungssaal des Rathauses als authentischer Kulisse bis zur Leitung durch Bürgermeister Norbert Seidl.

Es ist der dritte von drei Tagen des "Planspiel Kommunalpolitik", und dessen Höhepunkt: Die 35 Gymnasiasten aus den Klassen 10d und 10e dürfen die von ihnen in Fraktionsgruppen erarbeiteten Anträge in einer simulierten Stadtratssitzung zur Diskussion stellen. Für die Schüler eine völlig neue Situation - Bürgermeister Norbert Seidl hingegen bleibt weitgehend in seiner Rolle und geht kritisch auf die einzelnen Punkte der Tagesordnung ein. Die Jugendlichen haben sich gut vorbereitet, wenn es darum geht, auf Nachfragen oder Konter seitens anderer Fraktionen oder des Bürgermeisters zu reagieren. So muss etwa Tim Gersbacher im Namen der Grünen Rede und Antwort stehen, wie die von seiner Fraktion beantragten städtischen Trinkwasserbrunnen umgesetzt werden sollen.

"Wie werden die Brunnen gewartet und überwintert?", interessiert die CSU. "Und wie sieht es mit den Kosten aus", haken die Freien Wähler nach. Gersbacher gelingt es, die Bedenken weitgehend zu entkräften. Seine Argumentation, dass viel Plastikmüll durch gekaufte Wasserflaschen vermieden werden könne, überzeugt schließlich: Mit 35 zu einer Stimme wird dem Antrag zugestimmt. So leicht wird es der CSU nicht gemacht: Ihr Antrag auf die Nutzung des Volksfestplatzes für ein Open-Air-Kino scheitert an den wenig konkreten Plänen sowie der Tatsache, dass der Standort die zehn bereits verplanten Ereignistage im Jahr nicht überschreiten darf.

Die ersten zwei Tage des praxisbezogenen Projekts haben in der Schule stattgefunden. Nach einer Einführung in die Kommunalpolitik inklusive Besuch einer echten Stadtratssitzung, wurden den Schülern Fraktionen zugeteilt, für die sie passende Anträge ausarbeiten mussten. "Meine Wunschpartei waren die Freien Wähler nicht", gibt deren Fraktionsvorsitzende Veronika Knödlseder zu. Es sei nicht immer einfach gewesen, die unterschiedlichen Meinungen innerhalb der Gruppe auf einen Nenner zu bringen. Geeinigt habe man sich schließlich auf einen Antrag zur Verbesserung der Radinfrastruktur. Ihre Mitschülerin und Stellvertreterin Elisa Stadler ist von der Aktion begeistert: Sie kann sich vorstellen, später selbst in die Politik zu gehen, hat sich bisher aber in erster Linie auf Bundesebene informiert. Die Annäherung an Kommunalpolitik auf diese Weise hält sie für eine gelungene Idee - vor allem die "echte" Stadtratssitzung sei ein Highlight gewesen. Die Kommunalpolitik ist kein Teil des Sozialkundelehrplans mehr, wie Lehrerin Stephanie Schubert erklärt. Umso wichtiger sei demnach das Projekt. In dieser Form findet die Veranstaltung zum 4. Mal statt - die Jahre davor hat es sich um einen fiktiven Kreistag gehandelt. "Wir haben gemerkt, dass die Jugendlichen mehr Bezug zur Stadt haben. Die Themen sind für sie relevanter", sagt Isabella Gürtler. Der Einstieg sei oft etwas sperrig, dann aber werden sie schnell aktiv. "Sie fragen sich dann zum Beispiel, was ihnen selbst in ihrer Stadt fehlt. Da wird das Ganze dann schon greifbarer."