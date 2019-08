12. August 2019, 22:06 Uhr Pro Radschnellweg Anreiz für den Umstieg

Ein Fahrradschnellweg ist geeignet, viele Autofahrer aufs Fahrrad umsteigen zu lassen

Kommentar Von Stefan Salger

Radfahren ist neben dem Zufußgehen die umweltschonendste Fortbewegungsart. Auf den Straßen fühlen sich Radfahrer aber von Autos und Lastwagen an den Rand gedrängt und eingenebelt. Radwege entlang der Straßen sind eine Notlösung - weil Radfahrer durch geöffnete Autotüren gefährdet werden oder fürchten, an Einmündungen auf der Motorhaube zu landen. Separate und für den Begegnungsverkehr ausreichend breite Radwege sind ein wichtiger Baustein, um Menschen auf Distanzen bis etwa 20 Kilometer zum Umsteigen zu motivieren. Untersuchungen in den Niederlanden haben gezeigt, dass nach dem Bau einer Fahrrad-Schnellroute bis zu 15 Prozent der Autofahrer aufs Fahrrad umsteigen. Gelangt man auf direktem Weg, ohne Umwege und Ampeln ans Ziel, dann ist Rad- oder E-Bikefahren nicht nur aus Zeit- oder Kostengründen eine Alternative zum Auto, sondern es macht auch noch Spaß. Man muss sich nicht an Staus vorbeiquälen und fühlt sich nicht als Schnecke, wenn die Autos - oft ohne den nötigen Sicherheitsabstand - an einem vorbeirauschen. Nur wenn man Radfahrern Platz und Vorfahrt einräumt (gerne auf Kosten der Autos), kann man die Verkehrs- und Umweltbelastung reduzieren - zugunsten der eigenen Fitness.