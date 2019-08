Sprache formt Gesellschaft. Als wichtigstes Kommunikationsmittel ist sie es, die beeinflusst, wie Menschen denken, handeln, miteinander umgehen. Aktuell ist die Sprache durch die beharrliche Verwendung beinahe ausschließlich männlicher Formen noch immer Ausdruck einer Gesellschaftsordnung, in der Frauen ohne Erlaubnis ihres Ehemanns weder ein Konto eröffnen noch einen Job annehmen durften. Frauen mussten im öffentlichen Kontext, in offiziellen Schriftstücken, in Jobausschreibungen nicht erwähnt werden, weil sie dort sowieso nichts zu suchen hatten. An ein drittes Geschlecht war in der Zeit, in der sich die aktuellen Sprachnormen entwickelten, schon gar nicht zu denken. All das hat sich in der gesellschaftlichen Realität glücklicherweise längst geändert - zumindest teilweise. Deshalb ist es höchste Zeit, die sprachlichen Formen den gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen. Wer gleichberechtigt schreibt und liest, der beginnt Gleichberechtigung auch zu denken und zu leben. Ein Experiment der Freien Universität Berlin hat gezeigt, dass Kinder, denen Berufsbezeichnungen nicht nur in der männlichen Form präsentiert werden, sich viel eher zutrauen, den Job erlernen zu können. Wer also eine gendergerechte Sprache ablehnt, der lehnt auch weiterhin eine echte Gleichberechtigung ab.