Mit zwei Fällen von häuslicher Gewalt hat es die Olchinger Polizei am Mittwoch und Donnerstag zu tun bekommen. Einmal kam noch Widerstand gegen die Polizei dazu. Am Donnerstag gegen 21.15 Uhr teilte laut Polizeibericht eine 39-jährige Olchingerin mit, ihr 37-jähriger Lebensgefährte sei betrunken, gewalttätig und randaliere in der Wohnung. Die fünf und sechs Jahre alten Kinder hatte sie zur Sicherheit in ein Zimmer gesperrt, sie selbst verließ die Wohnung. Der Mann hatte ein Messer bei sich. Die Beamten trafen ihn an der Haustüre an. Er war laut Bericht "äußerst aggressiv gegenüber den Beamten" und beleidigte sie mit Kraftausdrücken. Bei der Festnahme und auf der Dienststelle leistete er erheblichen Widerstand, trat mit den Füßen und versuchte, einen Kopfstoß anzubringen. Verletzt wurde keiner der Beamten. Der Olchinger wurde am nächsten Tag auf freien Fuß gesetzt.

Am Mittwoch gegen 21 Uhr mussten Polizeibeamte in Gröbenzell in einem Fall von häuslicher Gewalt eingreifen. Laut Bericht hatte ein betrunkener 45-Jähriger seine 40-jährige Frau geschlagen und ihr die Finger umgebogen. Anschließend stürzte er wegen seiner starken Alkoholisierung von über 1,7 Promille. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebrach, er erhielt ein Kontaktverbot. Doch am Donnerstag tauchte er abends erneut betrunken am Wohnort seiner Frau auf. Er wurde zur Polizeiinspektion Olching gebracht, das Kontaktverbot erneuert und eine Anzeige erstellt. Kurze Zeit später war er wieder am Haus, er wurde erneut in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht schließlich in einer Zelle bei der Polizeiinspektion.