Er ist eigentlich zu schade für ein Hinterzimmer. Immerhin ist der Mann einer der auffälligsten Politiker im Lande. Einer, der ebenso schlagfertig wie witzig sein kann. Der kein Blatt vor den Mund nimmt. Der sich traut, auch unbequeme Dinge auszusprechen. Als Politiker und Person von nunmehr 67 Jahren hat Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident und stellvertretender Parteivorsitzender der FDP, jede Menge Erfahrung. An diesem sonnigen Oktobersamstagnachmittag ist er in ein Nebenzimmer des Olchinger Restaurants Schiller's gekommen. Sein Besuch im Landkreis sei eine Art "Beifang", lässt er wissen, zwischen Auftritten in Sindelfingen und Landshut. Der Brucker Kreisverband der Freien Demokraten lädt deshalb zur Pressekonferenz, Landratskandidat Ulrich Bode ist auch dabei.

Bode bringt dem prominenten Gast ein Buch mit, sein Buch. "The Making of Digital" heißt es, vor einem Jahr erschienen. Die Digitalisierung ist Bodes Leib-und-Magen-Thema. Er kommt dann alsbald darauf zu sprechen - länger. Das Land hinke hinterher, man käme nicht recht zur Umsetzung, moniert Bode. Kubicki hört ihm geduldig zu, fügt später an, dass der Strukturwandel deshalb in Deutschland "ein Riesenproblem" werde. Anders als in Island, wo man Pässe und Ausweise längst digital bestellen könne, oder Norwegen, "wo jeder Fjord, egal wo, Netzanschluss hat".

Einem festen Plan folgt die Pressekonferenz nicht, es ist eher ein loses Gespräch über dies und das. Der Jurist Kubicki ist einer, der präzise und pointiert formulieren und gleichzeitig launig plaudern kann. Auf Youtube gibt es "Best-of-Kubicki" zu bestaunen: seine witzigsten Zwischenbemerkungen als Bundestagsvizepräsident. An Selbstbewusstsein fehlt es ihm nicht: Er sei der Vizepräsident, "der laut Spiegel-Ranking am meisten Heiterkeit erzeugt, mehr als alle anderen zusammen", erzählt er. Nun, es sei schließlich seine Aufgabe, für Ruhe zu sorgen, "gelegentlich auch mit einem lockeren Spruch". Und das werde goutiert. Dabei sei er "der mit den meisten Ordnungsrufen", und auch die Abschaltung des Mikrofons bei Überschreitung der Redezeit habe er wieder eingeführt.

Kubicki, seit fast 50 Jahren FDP-Mitglied, ist lange genug im politischen Geschäft. Und er will sich weiter engagieren, denn die Menschen hätten das Gefühl, dass "seit ein paar Jahren was schief läuft in der Gesellschaft". Noch vor fünf Jahren, erzählt er, habe er sich nicht träumen lassen, dass es einmal dazu käme, dass SUVs angezündet würden. Oder dass eine Lesung des ehemaligen deutschen Innenministers Thomas de Maizière von Aktivisten verhindert werde, wie dieser Tage in Göttingen. Die Meinungsfreiheit sieht er rechtlich als gegeben an, aber "faktisch nicht". Dabei gehöre es zur Demokratie, "die Meinung zu sagen und Widerspruch zu ertragen". Es gebe zu wenige Leute, die sich trauten, das auszusprechen. Seine Parteifreunde sagten dann zu ihm: "Du kannst das, du bist eine Marke."

Miteinander im Gespräch zu bleiben, ist ihm ein wichtiges Anliegen. Auch die Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, Grünen und FDP "wäre für das Land besser gewesen", findet Kubicki, weil sie eine größere Befriedungsfunktion gehabt hätte". Wie gut diese Koalition in seiner schleswig-holsteinischen Heimat funktioniere, betont er mehrmals. Zum Scheitern der Jamaika-Gespräche nach der letzten Bundestagswahl werde er immer noch ständig gefragt. Und 2021? Er rechne erneut "mit einer Dreier-Koalition", aber mit "einer anderen Herangehensweise als beim letzten Mal".

Kürzlich ist sein erstes Buch auf den Markt gekommen, eine Autobiografie mit dem Titel "Sagen, was Sache ist". Mitgebracht hat er es nicht. Er habe da ein Angebot bekommen, und "ich war jung und brauchte das Geld", witzelt Kubicki. Sein Duz-Freund Sigmar Gabriel, ehemaliger Bundesaußenminister und früherer Vorsitzender der SPD, gab Anfang September den Laudator bei der Vorstellung. Wie überhaupt Kubicki auch mit Protagonisten anderer Parteien kann: Mit Wolfgang Bosbach, CDU, ist er, wie er sagt, "herzlich befreundet", bei einer Preisverleihung für Bosbach hielt Kubicki die Lobesrede. Nach gut 100 Minuten dieses "komprimierten Seminars", wie der FDP-Kreisvorsitzende Hendrik Grallert das Gespräch nennt, macht Wolfgang Kubicki den Brucker Freien Demokraten noch ein unwiderstehliches Angebot: Wenn man ihn vor den Kommunalwahlen noch für eine Veranstaltung haben möchte, dann solle man die Partei das wissen lassen. Vielleicht kommt er schon alsbald wieder.