5. März 2019, 21:40 Uhr Politik Europa beim Fischessen

CSU, SPD und FDP beginnen die Fastenzeit mit harter Politik

Wenn Notker Wolf zur Rede ansetzt, dann wird er wie stets auf die jetzt genau 1500 Jahre alte benediktinische Lehre zu sprechen kommen. Schließlich war Wolf, der ehemalige Erzabt des Klosters Sankt Ottilien, als Abtprimas 16 Jahre lang für alle Benediktiner auf der Welt zuständig. Er kennt die unterschiedlichsten Lebensweisen auf der Welt, er weiß um das schwierige Zusammenwachsen der Länder in Europa, und aus dieser Weltsicht heraus wird er beim politischen Aschermittwoch der CSU Eichenau über das Thema dieses Jahres sprechen: Europa. Er vertritt in seinem Vortrag die These "Europa muss sich erneuern auf der Basis unterschiedlicher Kulturen".

Ebenfalls Europa steht im Mittelpunkt der SPD-Veranstaltung zum Aschermittwoch in Olching. Allerdings nicht aus christlich-kirchlicher Sicht, sondern durch die Augen von Achim Post, Generalsekretär der sozialdemokratischen Partei Europas (SPE). Post ist seit 2013 SPD-Abgeordneter für den Kreis Minden-Lübbecke im Bundestag. Er wird sich mit seinem Fraktionskollegen Michael Schrodi in Olching mit dem derzeitigen Zustand Europas vor der Wahl befassen.

Die FDP im Landkreis stellt sich nicht der Aschermittwochs-Konkurrenz und hält ihren politische "Ascherdonnerstag" im Hotel Post in Fürstenfeldbruck ab. Zu wort kommen dort der FDP-Landtagsabgeordnete Helmut Markwort und der Brucker FDP-Stadtrat Klaus Wollenberg. Ein Thema haben die Liberalen bislang noch nicht genannt, eine Diskussion aber wird sich schon entwickeln.

Politischer Aschermittwoch der CSU, Eichenau, Friesenhalle, 18.30 Uhr Beginn des Fischessens. Politischer Aschermittwoch der SPD, Olching, Cantina y Bar, 19.30 Uhr. Ascherdonnerstag der FDP, Fürstenfeldbruck, Hotel Post, 19.30 Uhr.