20. August 2018, 21:56 Uhr Pilotprojekt Bezirk übernimmt ambulante Pflegekosten

Mit dem Wechsel wird der Landkreis finanziell und personell entlastet. Das Pilotprojekt in Fürstenfeldbruck soll im nächsten Jahr auf alle Kreise und Städte in Oberbayern ausgeweitet werden

Von Ariane Lindenbach, Fürstenfeldbruck

Der Wechsel vollzieht sich in erster Linie hinter den Kulissen, für die Betroffenen soll sich möglichst überhaupt nichts ändern: Es geht um ambulante Pflege in der eigenen Wohnung, genauer: um die Bezahlung dafür. Von September an übernimmt nämlich nicht mehr der Landkreis Fürstenfeldbruck die Kosten für die Pflege zu Hause. Die Zuständigkeit geht an den Bezirk Oberbayern über. Und zwar nicht nur in Fürstenfeldbruck, sondern auch in den Kreisen und Städten Dachau, München und Rosenheim. Dort läuft der Wechsel der Zuständigkeiten als Pilotprojekt im kommenden Monat an, die restlichen Kreise und Städte Oberbayerns folgen zum Jahreswechsel.

Wenn das eigene Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, um im Alter die Pflege in den eigenen vier Wänden zu bezahlen, besteht die Möglichkeit, die Kosten über die Sozialhilfe übernehmen zu lassen. Im Kreis Fürstenfeldbruck betrifft das derzeit rund 100 Menschen. Bislang bezahlte der Landkreis die Kosten in Höhe von 750 000 Euro pro Jahr (zum Vergleich: Die Kosten für die stationäre Pflege lagen im Vorjahr bei 5,4 Millionen Euro). Von September an wird der Bezirk Oberbayern die Kosten tragen. "Wir haben uns gut vorbereitet, um für die betroffenen Menschen den reibungslosen Übergang ihrer Leistungen sicherzustellen", betonte Bezirkstagspräsident Josef Mederer bei einem Pressegespräch am Montag im Landratsamt.

Die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt sei "hervorragend", lobte der Bezirkstagspräsident und erwähnte die absolut komplikationsfreie Übergabe der Akten. Die rund 100 Betroffenen würden ihre Bescheide künftig eben vom Bezirk und nicht mehr vom Landkreis erhalten. "Die Absicht des Gesetzgebers, sämtliche Leistungen aus einer Hand zu gewähren, ist für die Betroffenen sicherlich vorteilhaft", sagte Landrat Thomas Karmasin.

Das Bayerische Teilhabegesetz I liegt diesem Zuständigkeitswechsel zugrunde. Ziel ist es, die Leistungen der ambulanten und stationären finanziellen Unterstützung von Pflegeleistungen bei den Bezirken in eine Hand zu legen. Langfristig wolle der Gesetzgeber damit die ambulante Pflege Daheim stärken, erläuterte Mederer. Denn der Verbleib im eigenen Umfeld bedeute vor allen Dingen Lebensqualität für pflegebedürftige Menschen, vollkommen unabhängig von den Kosten. Denn "ambulant ist nicht immer automatisch billiger", unterstrich er.

Der Landrat und der Bezirkstagspräsident versicherten, dass durch den Wechsel weder andere Pflegedienste zum Einsatz kommen noch die bisherigen Bescheide erneut geprüft würden; Mederer sprach vom "Bestandschutz". "Beratung und Hilfe vor Ort sollen ja bleiben", ergänzte Karmasin mit Blick auf die Seniorenfachberatung des Landkreises, die irgendwann einmal zusammen mit den ähnlichen Angeboten zu einem Pflegestützpunkt ausgebaut werden soll (für dieses bundesweite Projekt, das bereits vor zehn Jahren initiiert wurde, werden derzeit vom bayerischen Gesundheitsministerium die gesetzlichen Rahmenbedingungen festgestellt).

Nur das Büro, in dem Betroffene künftig einen Antrag auf Kostenübernahme der ambulante Pflege stellen, wird in Zukunft in München sitzen, nicht mehr im Landratsamt Fürstenfeldbruck. "Man muss da nicht persönlich vorsprechen", auch per Internet könne ein Antrag gestellt werden, erklärte Ursula Mennel, die im Bezirk das Referat Ambulante Hilfen leitet. An der Basis, also bei den Betroffenen, wird der Wechsel jedoch nicht so gelassen aufgenommen, wie ein Mitarbeiter aus dem Sozialamt erklärte: "Wir merken, dass viele Betroffene und Angehörige verunsichert sind."