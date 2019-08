4. August 2019, 21:35 Uhr Picknick in Germering Ein elegantes Tafeln

Ganz in Weiß soll sich alles rund um den Kleinen Stachus in Germering präsentieren, von der Tischdecke bis zur Kleidung der Gäste.

Die Weiße Nacht im Stadtzentrum erfreut sich wieder vieler Teilnehmer

Von Marisa Gerlinger, Germering

Der kleine Stachus erstrahlt in Weiß. In weißen Blusen und Hemden, T-Shirts, Trachten, Kleidern und sogar Accessoires wie Zylindern haben sich die Menschen rund um den Platz eingefunden, um gemeinsam zu picknicken. Die Rechnung der Veranstalter ist aufgegangen. Erst in den Mittagsstunden hatte man sich trotz Regenmeldung geeinigt: Ja, die Weiße Nacht findet statt.

Für die Besucher schien eine Teilnahme außer Frage zu stehen. "Wir kommen jedes Jahr", sagt Klaus Fuchs, 75, "und sind eigentlich immer die Ersten und die Letzten". Geregnet hat es in den vergangenen Jahren häufiger - der Platz im Schutz der Arkaden sei daher strategisch durchdacht. Die Tafel der Gruppe ist an Opulenz kaum zu überbieten. Kunstvoll angerichtete Charcuterie-Platten, verschiedene Antipasti, marinierte Garnelen und eine Etagere mit süßen Leckereien sind über das weiße Tischtuch hinweg drapiert, dazwischen verschiedene Wein- und Wassergläser. Ein großer weißer Kerzenständer ragt neben dem Tisch empor. Es mag überraschen, dass sich hinter dem stilvoll gekleideten Vierergespann eine Clique von Harley-Fahrern verbirgt. Tischkollegin Claudia Krumm gefällt das traditionelle Motto. "Wir alle haben etwas mitgebracht, und wir alle tragen Weiß. Das verbindet", findet die 56-jährige.

Den Dresscode nicht ganz so ernst genommen hat ein Paar an der zentralen Tafel. Unter einem grauen Kapuzenpulli trägt Wolfgang Popp immerhin ein bedrucktes weißes T-Shirt, seine Frau Sandra eine Bluse mit weiß-apricotfarbenem Verlauf. Das Paar ist früh gekommen und konnte sich gemeinsam mit Sandra Popps Mutter und einer Freundin die ersten beiden Tische der Festtafel sichern. Insgesamt werden sie heute noch 16 Leute zählen. Die Verpflegung aus verschiedenen Salaten und Brotzeit haben sie in erster Linie schon mitbracht. "Letztes Jahr haben wir uns hier was gekauft, aber als wir dann gesehen haben, dass alle anderen sich was mitgenommen haben, fanden wir das total schön. Also haben wir uns das für diesmal fest vorgenommen", sagt die 47-jährige.

Für sommerliche Stimmung sorgt trotz gemäßigter Wetterlage ein Italo-Schlager à la Eros Ramazotti, der von der "Enoteca" aus auf die Straße dringt. Marcel Braun, der gegenüber von der Bühne an einer Grillbude steht, ist zufrieden. Sorgen gemacht hat sich der 47-Jährige keine: immerhin seien 70 Prozent der Plätze überdacht. Bei mehr als 200 Reservierungen wäre zumindest hier auch bei Regen die Party gestiegen, ist er sich sicher. "Am Ende kommen sie in Germering ja doch immer alle", sagt der gebürtige Norddeutsche. Gerade ein Highlight wie die weiße Nacht ließen sich die Germeringer nicht durch schlechtes Wetter nehmen. Jasmin Seeholzer, die das Fest mit organisiert hat, zeigte sich am Sonntag über den Ausgang zufrieden. "Wir haben uns dann irgendwann gesagt, komm, wir gehen das Risiko ein", sagt sie über die späte Entscheidung, das Fest trotz der unsicheren Wetterlage durchzuziehen. Mit einer nicht nur weißen, sondern auch bis zum Schluss trockenen Nacht wurde der Mut belohnt.