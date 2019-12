Zu den Weihnachtsfeiertagen gehören festliche Konzerte einfach dazu. Und so warten auch in diesem Jahr neben den musikalisch begleiteten Gottesdiensten auch einige Solokonzerte überall im Landkreis auf die Besucher.

Eine ganz besondere Christmette findet an diesem Dienstag von 16 Uhr an in der Klosterkirche statt. Der Kreis Eltern behinderter Kinder Fürstenfeldbruck lädt dazu Menschen mit Behinderung, ihre Eltern, Betreuer, Angehörte und alle interessierten Gäste ein. Musikalisch wird die Feier, die eine jahrelange Tradition hat, von der Pasinger Saitenspiel-Gruppe und Barbara Kling an der Orgel begleitet. Gleich drei kleine Konzerte finden an Heiligabend auf den städtischen Friedhöfen in Olching statt. Von 15.30 Uhr an spielt auf dem Alten Friedhof die Blaskapelle. Um 16 Uhr beginnt das Konzert der Neurieder Blasmusikanten auf dem Parkfriedhof und um 16.30 erklingen die Instrumente des Evangelischen Posaunenchors auf dem Friedhof in Esting.

Auch in Gröbenzell wird zu Heiligabend auf dem Friedhof gesungen. Um 16 Uhr stimmen dort die Gröbensingers, bestehend aus dem Frauenchor, dem Gemischten Chor und dem Männerchor, Weihnachtslieder an. Zwei musikalische Gottesdienste finden in Germering statt. Zur Christmette in Sankt Martin um 22 Uhr sind mehrere Ensembles geladen: die Chorgemeinschaft, der Ökumenische Bläserkreis und ein Instrumentalensemble mit Jugendchor singen das Transeamus und viele Weihnachtslieder, bei denen mitmachen ausdrücklich erwüns cht ist. Am ersten Feiertag von 19 Uhr an ist ebenfalls in Sankt Martin erneut die Chorgemeinschaft zu hören, zusammen mit dem Vocalensemble Sankt Martin, Solisten und einem Orchester. Auf dem Programm steht die Pastoralmesse in F von Anton Diabelli. Am zweiten Feiertag stimmt der Philharmonische Chor Fürstenfeld im Brucker Stadtsaal von 17 Uhr an den Gesang der Engel an. Auf dem Programm stehen Werke für Solo, Chor und Orchester aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtskantate, außerdem werden Felix Mendelssohn Bartholdy und Francis Poulenc zu hören sein. Eintritt ab 26 Euro.