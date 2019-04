19. April 2019, 22:00 Uhr Ostern Feierlich und freudig

Eine Übersicht der Gottesdienste an den Osterfeiertagen im Landkreis Fürstenfeldbruck

Katholisch

Pfarrverband Fürstenfeldbruck: Klosterkirche Ostersonntag 11 Uhr Eucharistiefeier, 18 Uhr im Chorraum: Feierliche Ostervesper (Musik für Klarinette und Orgel von Bach, Stamitz und Clarke), Montag 11 Uhr Eucharistiefeier. St. Bernhard, Fürstenfeldbruck: Samstag 9 Uhr Trauermette, 18 Uhr Auferstehungsfeier für Kinder im Pfarrheim St. Bernhard, Sonntag 5 Uhr Feier der Osternacht (Motetten und neue geistliche Lieder; Jugendchor St. Bernhard), Montag um 9.30 Uhr Gottesdienst (Puccinis Messa da Gloria mit Chor, Soli und Orchester). St. Magdalena, Fürstenfeldbruck: Sonntag 5 Uhr Osternacht, 15 Uhr Eucharistiefeier in portugiesischer Sprache, Montag 9.30 Uhr Eucharistiefeier. Heilige Maria, Biburg: Samstag 20 Uhr Feier der Osternacht. St. Sebastian, Puch: Samstag 21.30 Uhr Feier der Osternacht, Montag 18.30 Uhr Eucharistiefeier. St. Johannes der Täufer, Emmering: Samstag, 21.30 Uhr Osternacht, Sonntag 17 Uhr Kroatischer Gottesdienst, 9.30 Uhr Montag Gottesdienst. St. Stephan, Pfaffing: Mo 9.30 Uhr Wort-Gottes-Feier.

St. Elisabeth, Esting: Samstag 21 Uhr Feier der Osternacht (mit Jugendchor), Sonntag 10 Uhr Festgottesdienst mit Jugendorchestermesse von Haydn. St. Stephanus, Esting: Montag 8.30 Uhr Emmausgottesdienst.

Puchheim: Mariä Himmelfahrt, Samstag 8.30 Andacht (Morgengebet am Heiligen Grab), 21.30 Uhr Pfarrgottesdienst, Sonntag 10.30 Uhr Familiengottesdienst, 9 Uhr Montag Pfarrgottesdienst. St. Josef, Puchheim: Sonntag 5 Uhr Feier der Osternacht, 10 Uhr Gottesdienst im Haus Elisabeth, 10.30 Uhr Osterhochamt, Montag 10.30 Uhr Festgottesdienst mit Chor und Orchester.

St. Johann Baptist, Gröbenzell: Samstag 8.30 Uhr Anbetung am Hl. Grab im Franz-von-Assisi-Zimmer, 18.30 Uhr Eucharistiefeier, Sonntag 8 Uhr und 10 Uhr Eucharistiefeier, 19 Uhr Abendlob, Montag 15 Uhr Wortgottesdienst in der Tagespflege des Sozialdienstes.

St. Peter und Paul, Holzkirchen (Alling): Samstag 8 Uhr Trauermette am Hl. Grab am, Sonntag 5 Uhr Feier der Osternacht, 10 Uhr Familiengottesdienst, parallel im Pfarrheim Kinder-Kirche, 16 Uhr Hl. Messe im Laurentiushaus, Montag 9 Uhr Hl. Messe in Geiselbullach, 10 Uhr Festgottesdienst (Orchestermesse).

Mariä Geburt, Alling: Samstag 21.30 Uhr Osternachtsfeier, Sonntag 10 Uhr Familiengottesdienst. Peter und Paul, Holzkirchen: Montag 8.30 Uhr Eucharistiefeier.

Zu den Hl. Schutzengeln, Eichenau: Sonntag 5 Uhr Osternachtsfeier mit Osterfeuer der christl. Gemeinden bei der Friedenskirche, 10.15 Uhr Eucharistiefeier mit Messe in D-Dur von Otto Nicolai (Chor und Orchester der Schutzengelkirche), Montag 10.15 Uhr Eucharistiefeier.

St. Peter und Paul, Aich: Samstag 20 Uhr Auferstehungsfeier, Sonntag 9.30 Uhr Hochamt, Montag 8.30 Uhr Hochamt.

St. Valentin, Kottgeisering: Samstag 20 Uhr Auferstehungsfeier, Sonntag 9.30 Uhr Hochamt, Montag 8.30 Uhr Hochamt.

St. Johann-Baptist, Schöngeising: Samstag 20 Uhr Auferstehungsfeier, Sonntag 9.30 Uhr Hochamt.

St. Johannes der Täufer, Landberied: Sonntag 6 Uhr Auferstehungsfeier, Montag 10 Uhr Hochamt.

Wallfahrtskirche St. Rasso, Grafrath: Sonntag 6 Uhr Auferstehungsfeier, 10 Uhr Hochamt (Rassochor mit Mozarts Spatzenmesse und Händels Halleluja)

Germering: St. Cäcilia, Sonntag 9.30 Uhr Eucharistiefeier. St. Jakob, Germering: Sonntag 8.15 Uhr Eucharistiefeier. St. Johannes Bosco, Germering: Samstag 8.30 Uhr Anbetung in der Kapelle, Sonntag 5 Uhr Feier der Osternacht, 11 Uhr Pfarrgottesdienst. St. Martin, Germering: Samstag 8.30 Uhr Morgenlob, 20.30 Uhr Feier der Osternacht, Sonntag 6 Uhr Feier der Osternacht, 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier, 19 Uhr Eucharistiefeier, Montag 9.30 Uhr Ökumenische Wort-Gottes-Feier, 17 Uhr Eucharistische Anbetung, 19 Uhr Vesper.

Evangelisch

Friedenskirche Eichenau: Am Ostersonntag feiert Pfarrer Böhlau um 5 Uhr die Osternachtfeier und um 10 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl, um 11.30 Uhr gibt es einen Zwergerlgottesdienst.

Katholische Kirche Alling: Am Montag gibt es einen Emmaus-Gang für die ganze Familie um 15 Uhr mit Pfarrer Böhlau.

Erlöserkirche Fürstenfeldbruck: Die Osternacht beginnt in der Erlöserkirche mit Entzünden des Osterfeuers im Jugendgottesdienst am Samstag um 20.30 Uhr mit Diakon Saeger. Es folgt die Osternachtfeier mit Abendmahl und Chor mit Pfarrer Wendebourg um 5 Uhr. Um 9.30 Uhr Festgottesdienst mit dem Posaunenchor und Dekan Ambrosy , gleichzeitig Kindergottesdienst, anschließend Osterfrühstück.

Versöhnungskirche Emmering: Ostergottesdienst um 11 Uhr mit Dekan Ambrosy.

Gnadenkirche Fürstenfeldbruck: Die Osternachtfeier beginnt um 5 Uhr mit einer ökumenischen Lichterfeier vor St. Bernhard. Der Gottesdienst findet dann um 5.30 Uhr in der Gnadenkirche mit Pfarrerin Leitz-Zeilinger statt. Zum Festgottesdienst mit Abendmahl lädt Pfarrerin Leitz-Zeilinger um 10 Uhr ein. Am Ostermontag lädt Pfarrer Wendebourg zum musikalischen Gottesdienst um 10 Uhr ein, um 11.30 Uhr Eltern-Kind-Gottesdienst.

Jesus-Christus-Kirche Germering: Am Sonntag um 5 Uhr beginnt die Osternachtfeier mit Pfarrerin Freiwald. Um 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer Schmidt (gleichzeitig Kindergottesdienst). Ostermontag um 10 Uhr Gottesdienst mit Taufe mit Pfarrer Freiwald.

Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Germering: Vikar Bischoff feiert Osternacht mit Abendmahl um 5 Uhr, Familiengottesdienst mit Pfarrer Lorenz um 10 Uhr.

Michaelkirche Grafrath: Pfarrerin Dittmar feiert um 5 Uhr die Osternacht. Um 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer Dittmar.

St. Stephan Geltendorf: Familiengottesdienst um 11.30 Uhr am Ostersonntag e mit Pfarrerin Huber.

Friedenskirche Türkenfeld: Am Ostermontag predigt Pfarrerin Dittmar im Gottesdienst mit Abendmahl um 10 Uhr.

Martin-Luther-Kirche Mammendorf: Pfarrerin Huber lädt am Ostermontag ein zum Gottesdienst mit Abendmahl um 11.30 Uhr.

Zachäuskirche Gröbenzell: Am Sonntag Gottesdienst mit Pfarrerin Drini, mit Abendmahl und Taufe, gemeinsamer Beginn mit den Katholiken am Osterfeuer u m 5 Uhr auf dem Rathausplatz. Um 10 Uhr Abendmahlsgottesdienst für Jung und Alt mit Pfarrerin Kießling-Prinz. Am Ostermontag um 13.30 Uhr einen ökumenischen Emmausgang mit Pfarrerin Kießling-Prinz.

Johanneskirche Olching: Um 5.30 Uhr beginnt die Osternacht mit Abendmahl mit Pfarrer Sauer. Um 10.15 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrerin Oppel, gleichzeitig Kindergottesdienst und Osterfrühstück. Am Ostermontag lädt Pfarrer Sauer zum Gottesdienst um 10.15 Uhr ein.

Emmaus-Gemeindezentrum Maisach: Pfarrer Monninger feiert die Osternacht mit Abendmahl um 5.30 Uhr. Pfarrerin Greifenstein hält Familiengottesdienst mit Taufe um 10.15 Uhr.

Auferstehungskirche Puchheim: Die Feier der Osternacht beginnt um 5.30 Uhr mit Pfarrerin Pfeiffer, anschließend Osterfrühstück. Um 10 Uhr lädt Pfarrer Willam-Singer zum Ostergottesdienst mit Abendmahl ein . Am Ostermontag Osterspaziergang mit Pfarrerin Pfeiffer, dieser beginnt um 10.00 Uhr an der Kirche.