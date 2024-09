„Aus aktuellem Anlass als Vorsichtmaßnahme“ hat das Landratsamt Fürstenfeldbruck kurz vor Beginn die alljährliche Gedenkveranstaltung für die Opfer des Olympia-Attentats von 1972 abgesagt. Diese hätte am Donnerstag um elf Uhr an der Gedenkstätte vor dem Haupttor des Fliegerhorstes in Fürstenfeldbruck beginnen sollen, um der zwölf Opfer zu gedenken, die bei dem Anschlag palästinensischer Terroristen im Münchner Olympiagelände und auf dem Fliegerhorst ihr Leben verloren. Am Donnerstagvormittag war es in München zu Schüssen vor dem NS-Dokumentationszentrum in der Nähe des israelischen Generalkonsulats und zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen.