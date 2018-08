29. August 2018, 21:52 Uhr Olching/Gröbenzell Zwei Fahrradfahrer übersehen

Zwei Radfahrer sind bei Unfällen am Dienstag verletzt worden. Auf der Exterstraße in Gröbenzell nahm ein 62-jähriger Autofahrer einem Buben die Vorfahrt. Der Elfjährige verletzte sich beim Sturz so schwer, dass er ins Krankenhaus musste. Beim Rückwärtsfahren übersah ein 78-Jähriger im Olchinger Baltenweg einen Radler. Der 63-Jährige wurde angefahren und leicht verletzt.