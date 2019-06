14. Juni 2019, 22:13 Uhr Olching Zentrales Silvesterfeuerwerk

Die Stadt will ein zentrales Silvesterfeuerwerk veranstalten. Damit wolle die Verwaltung erreichen, dass das private Abbrennen von Feuerwerkskörpern reduziert und weniger Feinstaub produziert wird, heißt es in einer Meldung der Stadt. In die Planungen sind der Stadtmarketingverein sowie ein erfahrener Eventmanager einbezogen.