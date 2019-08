Das Yaloya-Team des Olchinger Kongoprojekts sucht neue Mitarbeiter. Seit 40 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen den Orten Olching und Yaloya in der Demokratischen Republik Kongo. Für die Mitarbeiter gibt es viele Einsatzmöglichkeiten, die meiste Arbeit für das Projekt ist in Olching zu leisten. Jeden ersten Montag im Monat trifft sich das Yaloya-Team um 19 Uhr im Kolpingheim in Olching. Der nächste Stammtisch findet am Montag, 2. September, statt, Interessierte sind eingeladen unverbindlich vorbeizuschauen. Mitarbeiter mit den verschiedensten Fähigkeiten und Berufen werden für die Entwicklungshilfe gesucht. Nach erfolgreicher Arbeit in den vergangenen Jahren plant das Projekt für die nächsten 40 Jahre. Es sollen weitere Schulen gebaut und betreut werden. Das Gesundheitswesen und die Wirtschaft ausgebaut, fordert der Olchinger Entwicklungspolitiker Rainer Widmann. Yaloya brauche eine faire Landwirtschaft, Märkte und Handwerker, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Die Olchinger konnten schon vor einigen Jahren verhindern, dass große Teile des kongolesischen Regenwald zerstört werden.