24. September 2018, 22:02 Uhr Olching Weltladen sammelt gebrauchte Stifte

Der "Fair Weltladen" in Olching sammelt gebrauchte Stifte für ein Schulprojekt in einem libanesischen Flüchtlingslager. Laut Rainer Widmann vom Fair Weltladen können Kugelschreiber, Gelroller, Textmarker, Filzstifte und Füllfederhalter recycelt werden. Eine Firma nimmt die gebrauchten Stifte an und zahlt pro Schreibgerät einen Cent. Um möglichst viele Stifte - und Cents - zusammenzubekommen, nehmen die Mitarbeiter des Fair Weltladens bis Oktober Stifte an, die nicht mehr gebraucht werden. Abgabeort ist der Laden an der Hauptstraße 11. Geöffnet hat er montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 13 Uhr.