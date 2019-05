12. Mai 2019, 21:54 Uhr Olching Viel mehr als Hausmannskost

Zum zweiten Mal steigt auf dem Volksfestplatz das "One-World"-Foodtruckfestival. Wetterfeste Gourmets lassen sich auch vom schlechten Wetter den Appetit nicht verderben

Von Katharina Knaut, Olching

Schlechtes Wetter hat auch seine guten Seiten: man hat mehr Platz. So ist das auch beim zweiten "One-World"-Foodtruckfestival am Wochenende auf dem Volksfestplatz. Sitzplätze sind keineswegs Mangelware. Wer in Bewegung bleibt, dem wird nicht kalt - und der kommt zudem an etwa 20 Essensständen auf Rädern vorbei.

Am Samstag schlendern einige wetterfeste Gäste über den weitläufigen Platz. Die meisten haben sich mit ihrem Essen in eines der drei großen Zelte verzogen. Die bunten Tische und Stühle unter dem Himmel, an dem sich dicke Wolken ballen, sind verwaist. Beim Konzert von Culcha Candela am Vorabend war die Stimmung besser. Gleichwohl wollen sich die Gäste vom schlechten Wetter nicht den Appetit verderben lassen.

"Wir können ja nicht griesgrämig aus dem Wagen rausschauen", meint Manuela Vogt von "Crazy Choco Dreams". Sie steht im braun-blau gestreiften Wagen, der genutzt wird als so etwas wie eine überdimensionale Speisekarte. "Eisschokolade" ist darauf zu lesen oder auch "Schoko Döner". Für dessen Zubereitung dreht sich in Vogts Wagen tatsächlich ein richtiger Kebab-Spieß. Mit dem Unterschied, dass sich um diesen nicht Fleisch- sondern Nougatschichten drehen. Wie bei einem richtigen Döner wird davon heruntergesäbelt. Die Schokoladenspäne werden dann in einen Teigfladen gefüllt. Der Einhorn-Döner mit rosafarbenen Streuseln ist nicht nur bei Kindern beliebt. "80 Prozent sind Männer", erklärt Vogt und lacht. Die Bestellung sei ihnen fast immer peinlich. "Sie senken dann die Stimme und flüstern fast."

Seit vier Jahren betreibt die Frau aus Dillingen ihren Stand, jedes Wochenende ist sie unterwegs. Und es macht ihr immer noch Spaß, auch bei schlechtem Wetter. "Meine Devise: Einfach das Beste draus machen", erklärt sie munter. Ein Prinzip, das die anwesenden Kinder ebenfalls verinnerlicht haben. Vergnügt laufen sie umher, erkunden die Umgebung oder klettern auf den aufgetürmten Heuballen umher. Auf der Bühne vor dem großen Hauptzelt singt an diesem Nachmittag Nicola Bevilacqua, der sich vor allem auf italienische Musik spezialisiert hat, zusammen mit einer Partnerin. Voll klingen die Stimmen über das Gelände und bringen mit den Liedern zumindest gefühlt ein wenig Sonne.

Die Musik hält Gwendola Poller bei Laune. Sie bietet gemeinsam mit Stefan Birkl am Stand "Maister Popper" unterschiedlichste Arten Popcorn an. Für ihren bunten Stand haben sie den idealen Platz ergattert, direkt gegenüber der Bühne. So haben sie nun die Sänger im Blick. "Wenn die Musik nicht wäre, wär's schwierig", meint Pollner mit Blick auf den Himmel. Immerhin könne man sich auch mit den Kollegen der anderen Stände unterhalten, meint Birkl. "Und sich durch die Gerichte durchprobieren!" Denn den ganzen Tag Popcorn, das ist doch ein bisschen viel. Da ändert es auch nichts, dass es viele Sorten gibt, von süß bis pikant, von Zimt und Waldmeister bis hin zu BBQ. In Olching ist "Maister Popper" dieses Jahr zum ersten Mal. Eigentlich gefällt es Pollner und Birkl hier auch sehr gut. "Bis aufs Wetter eben."