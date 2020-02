Erneut hat die Stadt einen großen Etat beschlossen. Mit einem Volumen von 85 Millionen Euro liegt der Haushalt für 2020 nur knapp hinter dem Rekordhaushalt des vergangenen Jahres (86,5 Millionen). Mit dem Geld werden vor allem Bauprojekte, aber auch Investitionen in Bildung, Kultur und Digitalisierung finanziert. Der Haushalt stieß auf Zuspruch: Sämtliche Stadträte stimmten dafür. "Ein beinahe historischer Tag", kommentierte Bürgermeister Andreas Magg (SPD) das Ergebnis. Sogar die Grünen votierten für die Finanzpläne, obwohl Fraktionsvorsitzende Ingrid Jaschke sich im Hauptausschuss noch dagegen ausgesprochen hatte. "Trotz der Differenzen im Detail sind wir uns im Grundsatz einig", erklärte CSU-Fraktionsvorsitzender Tomas Bauer. "Die Entscheidungen wurden von uns gemeinsam getroffen. Ich glaube, wir haben sie richtig getroffen." Stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Greim stimmte zu: "Der Fokus liegt auf Familienfreundlichkeit und Aufenthaltsqualität. Es ist schön, wie Olching sich entwickeln wird."

Mit dem Geld werden vor allem Pflichtaufgaben abgedeckt. Darin waren sich die Fraktionen einig. "Der Haushalt hat sich durch die Entscheidungen der vergangenen Jahre selbst geschrieben. Wir müssen ihn verabschieden, wenn wir nicht wollen, dass die Bagger still stehen", sagte Ewald Zachmann, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Olching. Bauvorhaben nehmen wie im Vorjahr einen großen Teil der Investitionen ein, darunter der laufende Umbau der Grundschule Graßlfing (neun Millionen Euro), sowie die Errichtung der Krippe und der Wohnungen am Großen Berg (sechs Millionen Euro). Hinzu kommt der Baubeginn des Wohn- und Geschäftshauses am Nöscherplatz (1,5 Millionen Euro).

Um die Projekte zu finanzieren, sinken die Rücklagen der Stadt von etwa 3,4 Millionen auf 960 000 Euro. Die Schulden steigen, wenn alle Darlehen abgerufen werden, von 12,6 Millionen auf 27,4 Millionen Euro. Das Geld werde noch viele Jahre günstig sein, betonte Finanzreferentin Marina Freudenstein (SPD). "Es ist eine gute Zeit, zu investieren. Wir bauen wie nie zuvor und investieren damit in Olchings Zukunft." Sie warnte jedoch vor den Auswirkungen einer schwankenden Konjunktur auf die Einnahmen. Die Stadt rechnet bereits in diesem Jahr mit sinkenden Gewerbesteuereinnahmen (von 10,3 auf 10,1 Millionen Euro) und stagnierenden Einkommensteuereinnahmen (23,3 Millionen Euro). In den Jahren 2021 bis 2023 würden sie allerdings wieder steigen, prognostizierte die Verwaltung.

Tomas Bauer warnte vor zu hohen Ausgaben. Die in den letzten Jahren gepflogene Großzügigkeit müsse an manchen Stellen selbstkritisch betrachtet werden, erklärte er: In den kommenden Jahren könnten ungeplante Investitionen anfallen. Ingrid Jaschke nannte unter anderem das Rathaus, das räumlich an seine Grenzen komme: "Das können wir nicht vor uns herschieben." Mehrere Stadtratsmitglieder erinnerten außerdem an die alte Hauptschule an der Heckenstraße. "Die Gebäude liegen seit fünf Jahren brach", kritisierte FDP-Vorsitzender Andreas Teichmann. Er monierte außerdem die Investitionen in den kommunalen Wohnungsbau: "Wir sind als Verwaltung nicht gut im Bewirtschaften. Warum bauen wir dann?" Bürgermeister Andreas Magg betonte dagegen die Effizienz vergangener Entscheidungen. 170 Millionen Euro habe der Stadtrat in den letzten zehn Jahren investiert, sagte er. "Wir haben mutig, aber nicht übermütig, Geld in die Hand genommen, um Olching voranzubringen."