Die Polizei wird kommende Woche an der Grundschule Graßlfing verstärkt kontrollieren. Das teilte die zweite Bürgermeisterin Maria Hartl im Ferienausschuss mit. Von Dienstag bis Freitag werden Polizeibeamte bereits vor Schulbeginn vor Ort sein und die Situation "im Auge behalten", kündigte Hartl an. Auch die Verwaltung wird auf dem Gelände vertreten sein. Grund für die Sicherheitsmaßnahmen sind die Bauarbeiten im Zuge der Erweiterung der Grundschule. Da am Dienstag, 10. September, der Unterricht wieder und für die Erstklässler erstmals beginnt, rechnet die Stadt mit einer angespannten Verkehrslage, zumindest in den ersten Tagen. Alle seien besonders gefordert, sagte Hartl.

Die geplante Verschwenkung der Schulstraße, die an der Grundschule vorbeiführt, steht jedoch vorerst noch nicht an. Diese Arbeiten beginnen voraussichtlich im Führjahr 2020.