Unter dem Motto "Sauba `neifeiern!" organisiert die Bürgerinitiative Umwelt- und Klimaschutz für Olching (UfO) an Silvester eine zentrale Lasershow. Etwa zehn Minuten soll das Lichterspektakel dauern. Besucher werden gebeten, sich gegen 23.40 Uhr auf dem Nöscherplatz einzufinden. Mit der Veranstaltung will die Initiative für die Menschen einen Anreiz bieten, auf ein privates Feuerwerk zu verzichten und auf diese Weise Müll, Feinstaub und Lärm zu reduzieren. Vor Beginn der Lasershow findet zusätzlich in der Kirche Sankt Peter und Paul von 23 Uhr an eine ökumenische Andacht statt.