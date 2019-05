31. Mai 2019, 21:56 Uhr Olching Überfluteter Gehweg

Unter Wasser steht ein Geh- und Radweg an der Olchinger Hauptstraße, weil ein Rohr defekt ist.

Der Geh- und Radweg auf der Hauptstraße in Olching ist am Donnerstag auf 50 Meter überflutet worden. Das Wasser drohte laut Feuerwehr in ein angrenzendes Gebäude einzudringen. Ursache war ein defektes Wasserrohr zur Fernwärmebaustelle. Dort hatten sich die Verschlussschellen geöffnet. Die Feuerwehr verschloss die Verschlüsse wieder und öffnete einen Schacht, sodass das Wasser ablaufen konnte.