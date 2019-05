6. Mai 2019, 21:56 Uhr Olching Trends und Tradition

1879 macht sich der Schneidermeister Michael Andrä selbständig. Bis heute ist das Modegeschäft in Familienhand und feiert sein 140-jähriges Bestehen

Von Katharina Knaut, Olching

Das Jahr 1879 ist denkwürdig. Albert Einstein wurde geboren, auf der Berliner Gewerbeausstellung präsentierte Werner Siemens die erste elektrisch betriebene Eisenbahn, und am 22. Februar eröffnete der Unternehmer Winfield Woolworth in Utaca (New York) seinen ersten Fünf-Cent-Store, der sich bald zu einer ganzen Ladenkette entwickeln sollte. Noch ein anderes Unternehmen nahm in diesem bedeutenden Jahr seinen Anfang: Michael Andrä, geboren 1854, begann als selbständiger Schneidermeister. Er begründete damit eine Familientradition, die bis ins Jahr 2019 bestehen blieb: Noch heute betreibt die Familie Andrä den Herrenausstatter "Andrä" in Olching. Nun feiert das Geschäft sein 140-jähriges Bestehen.

Bleibt alles in der Familie (von links): Jessica, Andreas und Manuela Andrä in den Geschäftsräumen. (Foto: Matthias Döring)

Besucht man dieser Tage den Laden, weisen nur einige Details auf vergangene Zeiten hin: Hier ein elegant geschwungenes Sofa, da ein verschnörkelter Wandhaken. Sonst wirkt alles sehr modern. Die Wände hellgrau und cremefarben tapeziert, in warmes Licht getaucht durch diverse Leuchten, ein moderner Ledersessel am Fenster und eine elektrische Vorrichtung an der Tür. Das ganze Geschäft wirkt modern, dem Jahr 2019 viel näher als 1879.

"Erst letztes Jahr haben wir renoviert", erklärt Jessica Andrä, die Tochter der heutigen Inhaberin Manuela Andrä. Stück für Stück, eine Abteilung nach der anderen. "Und alles in Eigenregie", betont Jessica. So sei das eben in einem Familienbetrieb: Alles wird selbst gemacht. "Das ist doch auch viel schöner, als wenn man zusperrt und an Externe vergibt", fügt ihre Mutter Manuela hinzu.

Das alteingesessene Unternehmen ist an der Feursstraße in Olching ansässig.1929 war eine erste Filiale in Esting eröffnet worden, später auch eine in Bruck. (Foto: Matthias F. Döring)

Seit 2009 ist sie die Inhaberin des Männermodenhauses an der Feursstraße. Sie übernahm es von ihrem Vater Andreas Andrä. Er war der Erste, der keine klassische Schneiderlehre, sondern eine Ausbildung im Einzelhandel absolvierte. Dass er mal übernimmt, stand nie zur Debatte. "Man wurde damals nicht gefragt. Es hieß: Du übernimmst das, du bist doch der Sohn!" Er entwickelte das Geschäft sogar noch weiter, eröffnete eine Filiale in Fürstenfeldbruck, die er 41 Jahre lang leitete. Trotzdem bezeichnet sich der heute 84-Jährige als alteingesessener Olchinger. "Ich bin hier geboren. Ich habe die Geschichte miterlebt." Er erinnert sich noch, wie die Hauptstraße von einheimischen Fachgeschäften und Handwerksbetrieben gesäumt war. Auf diese Läden ging auch der erste Olchinger Christkindlmarkt zurück: "Wir haben damals zu Weihnachten jeweils 100 Mark gegeben und so den ersten Christkindlmarkt in Olching finanziert. Sogar die Lichterkette haben wir selbst gekauft," erinnert sich Andreas Andrä. Einige Geschäfte finden sich noch heute, darunter die Familien Miller, Hauser, Rauscher, Hepfinger und natürlich Rackl. Andere sind mittlerweile fort, auch das Stadtbild hat sich verändert: Allein das Areal rund um das Geschäftsgebäude, heute umgeben von Geschäften, Wohnhäusern und der S-Bahn. "Früher war an der Feursstraße nichts", erklärt Jessica. "Nur Wiese."

Auch das Geschäft selbst hat sich verändert, weiß Manuela Andrä. In früheren Jahren umfasste das Sortiment auch Berufs-, Knaben- und Damenbekleidung. Mit der Zeit beschränkte sich die Auswahl auf Herrenausstattung, mittlerweile führt das Modehaus auch wieder eine kleine Damenabteilung. "Die Idee dahinter ist, dass Männer in der Regel mit ihren Frauen einkaufen gehen", erklärt Manuela. "Während er anprobiert, kann sie sich auch ein wenig umsehen." Bekannt ist "Andrä" aber vor allem für Anzüge. Das sieht man auch im Verkaufsraum: Es dominieren Reihen von Jacketts in Anthrazit und Blautönen, dazwischen Anzughosen jeder Größe und Hemden aller Formen und Farben, sauber aufgereiht in den Regalen. Auch diese Auswahl sei erst mit der Zeit gekommen, meint Manuela Andrä. "Früher hatte man eine Passform für alles." Der Hals wurde ausgemessen, die passende Kragenform herausgesucht. Das Hemd konnte dann auch mal zu groß sein. "Eine Kragenweite hatte eine Form an Hemd", meint Manuela. "Heute ist das viel individueller."

Dazu kommen verschiedene Trends. "Die Westen werden wieder modern", meint Manuela Andrä. "Und alles wird sportlicher. Sogar die Banker tragen oft keine Krawatten mehr." Darauf ist auch die Mode ausgelegt: Hemden verfügen über verschiedene Details, die eine Krawatte verdecken würde, wie beispielsweise raffinierte Knopfleisten.

"Das ist der Wandel der Zeit", meint Andreas Andrä. "Es ist alles viel schnelllebiger geworden. Man kann nicht sagen, was in 20 Jahren sein wird." Jessica ist sich aber sicher, dass auch dann das Geschäft noch bestehen wird. "Klamotten und Beratung brauchen die Menschen immer. Das ist keine Branche, die ausstirbt." Ob sie die Familientradition in Zukunft weiterführt, hält sie sich noch offen. "Mal sehen, was die Zukunft so ergibt", erklärt sie fröhlich.

Modehaus Andrä: Offizielle Jubiläumsfeier am Freitag, 17. Mai, Feursstraße 8. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung auf den Freitag, 24. Mai verschoben.