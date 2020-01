Ein Mann und eine Frau treten hinter dem silberfarbenen Vorhang hervor. Arm in Arm steigen sie die Bühnentreppe hinunter, schreiten lächelnd über den roten Teppich entlang der aufgestellten Absperrungen auf die Menschen zu, die ihnen zujubeln. Einige Minuten widmen sie ihrem Publikum, dann nehmen sie die Auszeichnung entgegen, die ihnen an diesem Abend verliehen wird: einen goldenen Academy-Award. Die Empfänger des Preises sind allerdings keine berühmten Schauspieler, sondern Ihre Lieblichkeit Prinzessin Jessica (Cuje) und Seine Tollität Prinz Phillip (Rheindt), die am Samstagabend als das 50. Olchinger Prinzenpaar von der Faschingsgilde Olching (FGO) inthronisiert worden sind.

Etwa 680 Menschen kommen zu diesem Anlass in die Mehrzweckhalle der Mittelschule, darunter auch Bürgermeister Andreas Magg und die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler sowie einige Stadträte. Sie betreten an diesem Abend allerdings keine Turnhalle. Etwa zwei Wochen hat die Faschingsgilde gearbeitet, um der Mehrzweckhalle für einen Abend ein wenig Glanz des Filmgeschäftes zu verleihen: Ein roter Teppich liegt zeitweise auf der Tanzfläche über der Bühne, an den langen Tischreihen finden sich goldene Vasen und kleine Oskar-Figuren, dunkle Teppiche und Vorhänge verbergen Hallenboden und -wände. Hauptanlaufpunkt für Erinnerungsfotos ist an diesem Abend aber die lebensgroße Academy-Award-Statue, die sich auf einem Sockel langsam im Eingangsbereich dreht.

Nach der Show dürfen die Besucher selbst zum Tanzen auf die Bühne. (Foto: Matthias F. Döring)

Der Oscar sollte an diesem Abend aber nicht nur Dekoration bleiben, sondern auch tatsächlich vergeben werden. Auf diese Weise bedankt sich der Verein bei einigen seiner Mitglieder. Die Faschingsgilde verleiht unter anderem ihrem Trainer Thomas Hechenrieder den Preis für die beste Tanzregie sowie ihren Präsidenten die Auszeichnung für die beste Regie. Das Prinzenpaar erhält, neben den traditionellen Insignien der Macht und dem symbolischen Schlüssel der Stadt, von ihrer Gilde den Oscar für die besten Hauptdarsteller.

Dass sie jemals über einen roten Teppich laufen würden, haben Jessica und Philip nicht gedacht: Eine Schauspielkarriere sei ihnen nie in den Sinn gekommen, erklären beide. Ihre Leidenschaft sei vielmehr das Tanzen, sagt Jessica. Diesem Hobby geht sie bereits seit zehn Jahren nach, seit drei Jahren bei der FGO-Showtanzgruppe "Spirit of Motion". Phillip steht seit der vergangenen Saison mit der Garde auf der Bühne, davor hat er die Gruppe als Techniker unterstützt. Beide tanzen die Hauptrollen in der Show mit dem Motto "Bodyguard", in Anlehnung an einen amerikanischen Filmklassiker aus dem Jahr 1992 mit Whitney Houston und Kevin Costner. Das Thema sei im Vorstand des Vereins schon länger im Gespräch gewesen, erklärt Ludwig Gruber, zuständig für die Pressearbeit und selbst Gardetänzer. Dieses Jahr sei dann das Musical zu "Bodyguard" in München angelaufen, so sei es wieder aufgekommen. Das Motto passt außerdem gut zum Prinzenpaar, erklärt Gruber.

Olchinger Regenten: Das Prinzenpaar Jessica und Phillip begrüßt die Gäste des Inthronisationsballs. (Foto: Matthias F. Döring)

Diese Meinung teilen Jessica und Phillip, die auch außerhalb des Faschings ein Paar sind: "Es ist ein bisschen wie unsere Beziehung: Er ist mein Beschützer", sagt Jessica. Das entspricht auch Phillips Rolle in der Show: Nach einigen fröhlichen und gemeinsamen Darbietungen wendet sich die Garde gegen das Paar, schart sich auf der Tanzfläche um sie, trennt sie voneinander. Zwei männliche Tänzer umschwärmen Jessica, ziehen an ihr, wollen sie für sich. Währenddessen umschwärmen die Tänzerinnen den Prinzen, wirbeln mit fliegenden Röcken im Kreis um ihn herum und verhindern so, dass er seiner Liebsten zu Hilfe eilen kann. Doch Phillip befreit sich, fordert seine Nebenbuhler zum Wettkampf heraus. Mit schnellen Schritten umkreisen sie einander, erheben die Fäuste, bis Phillip seine Gegner niederstrecken kann. Er schließt Jessica in seine Arme, und unter dem Applaus des Publikums beschließt das Prinzenpaar die Szene mit einem filmreifen Kuss.