16. September 2018, 22:04 Uhr Olching Streit in Asylbewerberunterkunft

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Samstag in eine Olchinger Asylbewerberunterkunft ausgerückt. Dort war ein 34-Jähriger aggressiv geworden, der keine Ruhe zum Schlafen fand, weil ein 28-jähriger Mitbewohner Besuch hatte. Er warf einen Topf und bedrohte den Mitbewohner mit einem Küchenmesser in der Hand mit dem Tod. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde, weil die Aggression möglicherweise Folge einer Vorerkrankung ist, in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.