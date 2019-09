Am Sonntagabend ist es an der Abfahrt Olching-Maisach der B471 zu einem schweren Auffahrunfall gekommen. Verletzt wurde niemand. Eine 28-Jährige musste an der Einmündung in die Staatsstraße 2345 halten und der nachfolgende 23-Jährige reagierte zu spät, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Schaden an der Unfallstelle wurde auf 15 000 Euro geschätzt. Das Auto des 23-Jährigen musste abgeschleppt werden.