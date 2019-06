18. Juni 2019, 21:42 Uhr Olching Sportlicher Ausflug

Die Olchinger machen sich wieder zum 24-Stunden-Lauf nach Hochfilzen auf

Von Katharina Knaut, Olching

Zwei Stunden und zweiundzwanzig Minuten. So lange braucht man laut Google Maps mit dem Auto vom Olchinger Volksfestplatz nach Hochfilzen in Österreich. Nimmt man das Fahrrad, dauert die Reise schon etwas länger: neuneinhalb Stunden Fahrtdauer berechnet das Internet. Einigen Olchingern ist das immer noch nicht genug. Sie wollen beim 24-Stunden-Lauf, der vom TSV Olching und vom Wintersportverein Olching ausgerichtet wird, die Strecke von 152 Kilometer zu Fuß zurücklegen. 32 Stunden wird dafür laut Internet eingeplant. Edgar Nubert, einer der 14 Läufer, ist aber optimistisch: Er schätzt, dass die Gruppe nur knapp 24 Stunden brauchen wird. "Das sind alles gute Sportler."

Außerdem muss keiner von ihnen den gesamten Weg am Stück zurücklegen. Stattdessen bilden die Läufer sieben Zweierteams. Während ein Team läuft, fahren die übrigen die Strecke parallel in Kleinbussen. An einem zuvor ausgemachten Treffpunkt übergeben die beiden Läufer den Staffelstab dann an das nächste Team. So geht es von Olching bis nach Filzhofen. Nur zweimal wird eine Pause eingelegt. "Für die Stärkung", meint Nubert. Dann geht es weiter, auch in der Nacht. Auf diese Weise legt jeder Läufer etwa 25 bis 30 Kilometer zurück, schätzt er.

Um den Lauf durchzuhalten, sollte man also dementsprechend trainiert sein: "30 Kilometer am Stücke sollte man schon schaffen können", meint Nubert. Jeder könne aber nach seinen Möglichkeiten laufen, Schnelligkeit ist nicht entscheidend. In der Gruppe ist immerhin jedes Alter vertreten, von 30 Jahren bis über 80. "Wir versuchen die Teams so zusammenzustellen, dass sie auch zusammenpassen." Im Zweifelsfall müsse der Schnellere seine Geschwindigkeit anpassen. "Und wenn es wirklich nicht mehr geht, bleibt man sitzen und wartet auf den Bus. Oder man geht zum nächsten Treffpunkt", so Nubert. Bisher habe es aber immer ganz gut geklappt.

Eher sei es vorgekommen, dass sich ein Team ein bisschen verlaufen hat. "Dann ist mal ein Weg überschwemmt oder wegen Baumfällarbeiten gesperrt. Dann muss man schauen, wie man seinen Weg findet", meint Nubert. In Zeiten von Handys sei das in der Regel aber kein Problem, jeder Läufer muss auch eines dabeihaben.

Vor der mobilen Zeit war das Finden des Weges schon schwieriger: Seit 28 Jahren gibt es den Lauf schon, lange vor dem ersten Smartphone überhaupt. "Da wurde die Route mit Karten dann sehr detailliert ausgearbeitet", meint Nubert. Er war damals noch nicht dabei. Nubert stieß nämlich erst vor etwa vier Jahren dazu. Passionierter Läufer ist er aber schon seit 20 Jahren.

Eine Erfahrung, die ihm beim Olchinger 24-Stunden-Lauf durchaus hilft: Wichtig sei, die Strecke langsam und ruhig anzugehen, erklärt der erfahrene Sportler. "Geht man es zu schnell an, plagt man sich hinten raus." Immerhin wartet in Hochfilzen dann die Belohnung für die Strapazen: "Wenn alles klappt, werden wir dort vom Bürgermeister begrüßt." Zwei Tage bleiben sie in der österreichischen Gemeinde, in einem Haus des Wintersportvereins. Am Sonntag geht es dann wieder zurück nach Olching -diesmal mit dem Bus.

Der 24-Stunden-Lauf startet am Donnerstag, 20. Juni, um 12 Uhr am Volksfestplatz Olching.