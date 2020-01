Das Jubiläumsjahr des Vereins Eleven-Eleven Musikkultur beginnt am Sonntag, 5. Januar, wie gewohnt um 11:11 Uhr in der Kulturwerkstatt am Olchinger Mühlbach (Kom) mit besonderen musikalischen Delikatessen und ungewöhnlicher Besetzung. Zu hören sind unter anderem Ludwig van Beethovens Duo in C-Dur für Violine und Violoncello, Johann Sebastian Bach und unbekanntere Komponisten wie Matthias Pintscher oder Reinhold Gliére in Verbindung mit indischen Ragas. Das weltweit konzertierende Aditya Duo mit Ava-Rebekah Rahman (Violine) und Matthias Diener (Violoncello) wird begleitet vom Tabla-Virtuosen Debasish Bharracharjee. Die Darbietung steht für einen intimen Dialog der Kulturen, der musikalisch erleben lässt, wie sich trotz der jeweils exotischen Unterschiedlichkeit der konkreten musikalischen Sprache alles Kreative aus der gleichen emotionalen Quelle speist. Der Eintritt ist wie immer frei - um eine angemessene Spende wird gebeten.