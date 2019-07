9. Juli 2019, 22:10 Uhr Olching Sieg der Bürger

Ende des Bestattungsverbots

Von Katharina Knaut

Die Umgestaltung des alten Friedhofs wurde in Olching zum ersten Mal vor 30 Jahren thematisiert. Der damalige Gemeinderat entschied, den Gottesacker langfristig in einen Parkfriedhof umzuwandeln. Dieser Beschluss legte fest, dass einmal aufgelassene, also aufgelöste, Gräber nicht wieder neu vergeben werden durften. Die so entstehenden Freiflächen sollten neu gestaltet werden, um langfristig einen Friedhof mit Parkcharakter zu schaffen.

Das Konzept und die Pflege wurden jedoch nicht konsequent verfolgt: Im Jahr 2009 wurde Kritik an der Vernachlässigung des alten Friedhofs laut. Thematisiert wurden die in die Jahre gekommene Mauer, fehlendes Grün und der Flickenteppich, der durch die aufgelassenen Gräber entstanden war. Der damalige Planungsausschuss reagierte und beschloss eine optische Aufwertung: Bäume und Sträucher wurden gepflanzt und die Mauer mit wildem Wein versehen, um die altersbedingten Makel zu verdecken.

Die Maßnahmen konnten das Problem jedoch nicht langfristig lösen: 2015 kritisierten die Bürger erneut die mangelnde Pflege des Gottesackers. Moniert wurden vor allem nicht entferntes Laub, zwischen den Gräbern wucherndes Unkraut und die vernachlässigten Wiesen, die durch die aufgelassenen Gräber entstanden waren. Die CSU stellte daraufhin den Antrag, die Umgestaltung des Friedhofs zu einem Park konsequenter umzusetzen. Schließlich wurde das Eichenauer Landschaftsarchitekturbüro Heintz damit beauftragt, eine weitreichendere Umgestaltung zu planen.

Im Zuge der Diskussion kam außerdem erstmals wieder die Frage auf, ob aufgelassene Gräber doch neu vergeben werden sollten. Bürgermeister Andreas Magg lehnte dies jedoch kategorisch ab. Ein Jahr später kochte das Thema schließlich hoch: Die Bürger protestierten gegen den vor 30 Jahren gefassten Beschluss, der schon damals unter den Olchingern nicht populär war. In einem Antrag mit 660 Unterschriften forderten sie, dass aufgelassene Gräber auf dem alten Friedhof wieder belegt werden können. Als Begründung führten sie an, dass Familien durch den Beschluss entzweit werden: Ist das Familiengrab voll belegt oder gilt noch die Ruhezeit, also die Zeit, in der ein Grab nach der letzten Bestattung nicht geöffnet werden darf, kann keine weitere Stelle auf dem alten Friedhof angemietet werden. Die Angehörigen müssen ihre verstorbenen Verwandten dann auf dem neuen Parkfriedhof beerdigen. Familien werden dadurch zerrissen, so die Kritik.

Ein Argument, das schließlich auch Magg überzeugte. Die Stadträte vertraten dagegen unterschiedliche Meinungen. Während die Grünen für eine generelle Öffnung plädierten, lehnten die Freien Wähler die Neuvergabe kategorisch ab. Anfang 2017 kam es schließlich zu einem Kompromiss: Die Wiederbelegung aufgelassener Grabstellen wurde durch eine Härtefallregelung ermöglicht, die allerdings nur in bestimmten Fällen greift. Lediglich diejenigen, die bereits ein Grab auf dem alten Friedhof besitzen, dürfen weitere aufgelassene Grabstellen erwerben. Dies gilt allerdings nur in einem bestimmten Teil des Friedhofs.

Nachdem dieser Grundsatzstreit beigelegt worden war, wurde die Planung zur Umgestaltung des Friedhofs wieder aufgenommen. Im März 2019 begann schließlich der Umbau des zentralen Platzes.