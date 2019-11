Die Vergänglichkeit der Welt und Aspekte der Hoffnung thematisiert die freischaffende Künstlerin Eva Maria Kränzlein in ihrer Ausstellung "Sehen und Durchschauen" in der Kulturwerkstatt am Olchinger Mühlbach. "Die bildnerische Gestaltung eröffnet eine Möglichkeit, das aktuelle Zeitgeschehen zu verarbeiten", sagt Kränzlein. Die Ausstellung ist am 16. und 17. November sowie am 23. und 24. November jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.