Der Olchinger Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi (SPD) hat sich erfreut über das im Januar in Kraft tretende Gesetz zur Entlastung pflegender Angehöriger gezeigt. In einer Presseaussendung erläuterte der Politiker, dass "Normalverdiener keine Kosten im Zusammenhang mit der Pflege ihrer Angehörigen mehr übernehmen" müssten. Das betreffe etwa 275 000 Familien in Deutschland. Künftig werde erst auf das Einkommen der Angehörigen zurückgegriffen, wenn sie mehr als 100 000 Euro im Jahr verdienten. Zudem würden unterhaltsverpflichtete Eltern entlastet, deren Kinder Eingliederungshilfe beziehen.