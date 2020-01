Reparaturen in der alten Hauptschule

Am Samstag öffnet das Repair Café in der ehemaligen Hauptschule in der Heckenstraße zum ersten Mal im neuen Jahr die Tür. Von 13 bis 16 Uhr können Besucher dort mitgebrachte beschädigte Gegenstände untersuchen und reparieren lassen, von der defekten Kaffeemaschine über den streikenden Drucker bis hin zum beschädigten Schmuck oder Holzspielzeug. Auch Kleidung kann zu den Reparateuren vom Repair Café gebracht werden.