10. Januar 2019, 22:14 Uhr Olching Raum zum Lesen

Bücherei an der Grundschule Graßlfing eingeweiht

In der Grundschule Graßlfing ist derzeit Einiges los. Nicht nur, dass die gesamte Schule unlängst komplett in Container umgezogen ist, ein Drittel der alten Gebäude abgerissen wurde und der andere Teil nun komplett saniert wird, sodass Platz für ein Ganztagesangebot und die steigende Schülerzahl ist. Nein, nun gibt es auch eine eigene Schulbücherei in einem hell und freundlich gestalteten Raum der Containeranlage. Die Lehrerin Julia Hackl und die Mutter Kerstin Otto haben als Initiatoren und Organisatoren ganze Arbeit geleistet - mit der Gestaltung eines Raumes, der rund 1400 Büchern Platz bietet und der zum Schmökern einlädt.

"Gerade in Zeiten, in denen digitale Medien mehr und mehr an Bedeutung gewinnen und die Flut an Informationen durch das Internet gestiegen ist, ist der heutige Tag wichtig in der medialen Erziehung unserer Schülerinnen und Schüler", so Rektorin Cathrin Theis bei der Einweihung der Schulbücherei. Sie sieht in der Symbiose digitaler und analoger Medien den perfekten Weg, sich Wissen zu erwerben. Allerdings, Träumen und ein Eintauchen in das Gelesene gelinge doch nur wirklich gut mit einem Buch in den Händen. Und so finden die Schüler der Grundschule Graßlfing in ihrer neuen Bücherei neben Lexika und Sachbüchern auch populäre Kinder- und Jugendliteratur, Klassiker wie Momo, Harry Potter und Konsorten bis hin zu Comics und Zeitschriften.

Die Bücher stammen zum Teil aus Privatbesitz, von Flohmärkten und aus Spenden zahlreicher Verlage, doch auch Neuanschaffungen sind darunter. Die neuen, stabilen Regale, die die zahlreichen Bücher tragen; die bunten Sitzsäcke, die den Kindern einen gemütlichen Leseplatz bieten; der tolle Teppich, auf dem im Zentrum des Raumes später sicherlich viele Lesekreise am Boden sitzend stattfinden können; all das kostete Geld. so dankte die Rektorindem Förderverein der Grundschule Graßlfing, der sich unermüdlich auf die Suche nach geeigneten Förderern gemacht habe und nicht zuletzt dank großzügiger Spenden der Sparda Bank Olching und der Volksbank Raiffeisenbank Neu-Esting die Schulbücherei finanziell realisieren habe können. Und schließlich: Zum wiederholten Male hätten sogar zahlreiche Schulweghelfer ihr Salär für diesen Zweck an den Förderverein gespendet, heißt es in der Pressemitteilung der Schule.